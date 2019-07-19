Рух одеського транспорту зміниться в дні завершення кінофестивалю



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Робота одеського громадського транспорту в зв'язку із завершенням X Міжнародного Одеського кінофестивалю буде змінена

У зв'язку з проведенням заходів в рамках кінофестивалю в Одесі тимчасово буде частково перекрито автомобільний рух (крім громадського транспорту) по вул. Приморської від Військового спуску до Митної площі, з переносом зупинок на 200 метрів від Потьомкінських сходів:

- 19 липень 2019 роки з 19:00 до 24:00 (на час проведення арт-вистави на Потьомкінських сходах).

- зупинка «Морвокзал» (в напрямку Митної площі) - на 200 м вперед;

- зупинка «Морвокзал» (в напрямку Військового спуску) - на 200 м вперед.

Переносяться зупинки автобусних маршрутів загального користування №№ 100а, 110, 120, 155, 190, 210 і тролейбусного маршруту № 10:

Також буде обмежено автомобільний рух і дозволений безперешкодний проїзд вантажного транспорту на вул. Ланжеронівську кут Театральній площі для підготовки проведення урочистої церемонії закриття Х Одеського міжнародного кінофестивалю (монтаж і демонтаж світлодіодного екрана, знімального обладнання для прямої трансляції, церемонії «червоної доріжки»):

з 07:00 19 липня до 16:00 20 липня 2019 роки (монтаж обладнання);

з 07:00 21 липня до 20:00 22 липня 2019 роки (демонтаж обладнання).

Для підготовки проведення урочистих церемоній відкриття і закриття Х Одеського міжнародного кінофестивалю буде тимчасово перекрито автомобільний рух по вул. Ланжеронівської (кут Театральній площі) і по вул. Рішельєвській (ріг вул. Дерибасівської):

з 10:00 20 липня до 01:00 21 липня 2019 року.

Крім того, Театральна площа та вул. Дерибасівська (на відрізку від вул. Рішельєвській до вул. Пушкінської) будуть звільнені від автотранспорту на час проведення церемонії закриття фестивалю з 18:00 19 липня 2019 роки (почати звільнення від транспорту необхідно за добу до події).

На час проведення церемоній закриття фестивалю з 16:00 20 липня 2019 року на вул. Дерибасівській (на відрізку від вул. Рішельєвській до вул. Пушкінської) будуть організовані місця для паркування автомобілів почесних гостей і транспорту Одеського міжнародного кінофестивалю.

Джерело: Трасса Е-95