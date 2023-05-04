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Суд взяв під варту мера Одеси Труханова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд взяв під варту мера Одеси Труханова
Труханова та ще низку чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету у 2016 році
фото з відкритих джерел

Деталі САП обіцяє повідомити згодом

Сьогодні, 4 травня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура взяла під варту мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомляє пресслужба САП.

«Справа Одеського «Краяну» – міського голову Одеси взято під варту», – йдеться у повідомленні. 

Деталі обіцяють повідомити згодом. 

«Зважаючи на те, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави», – йдеться у повідомленні.

ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави. «На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду», – повідомили у пресслужбі САП .

Нагадаємо, 25 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову.  Йому збільшили заставу та зобов'язали носити електронний браслет. 

Як повідомлялося, Труханова та ще низку чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету у 2016 році. Тоді вони могли незаконно отримати гроші за допомогою купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю.

У 2021 році суд призначив Труханову заставу у розмірі 30,2 млн грн і зобов'язав виконувати низку вимог.

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Теги: Одеса Геннадій Труханов прокурор прокуратура

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