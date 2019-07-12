  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Сі Бриз - 2019»: СБУ провела масштабні антитерористичні заходи (фото)

    • Розсилка
    «Сі Бриз - 2019»: СБУ провела масштабні антитерористичні заходи (фото)
    Фото: facebook.com/sbu.odessa

    Під час тренувань учасники виявили і нейтралізували чотири умовні диверсійно-розвідувальні групи

    Антитерористичний центр при СБ України впродовж 9 - 11 липня у межах активної фази навчань «Сі Бриз - 2019» провів масштабні антитерористичні заходи на базі потенційно небезпечного об’єкту ‒ 3-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

    У навчаннях, умови яких були максимально наближені до реальних, взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Збройних сил України, прикордонників, ДСНС, представники органів місцевої влади та зведений підрозділ протидії диверсіям Апtі-Sabotage group, сформований у межах проведення навчань «Сі Бриз - 2019».

    Читайте також

    Учасники відпрацювали спільні дії для протидії диверсійним групам, у тому числі з моделюванням можливих загроз учасникам американо-українським навчань «Сі-Бриз -2019» і задіяної для їх проведення інфраструктури. Під час тренувань учасники виявили і нейтралізували чотири умовні диверсійно-розвідувальні групи.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    «Сі Бриз - 2019»: СБУ провела масштабні антитерористичні заходи (фото)
    «Сі Бриз - 2019»: СБУ провела масштабні антитерористичні заходи (фото)
    «Сі Бриз - 2019»: СБУ провела масштабні антитерористичні заходи (фото)
    «Сі Бриз - 2019»: СБУ провела масштабні антитерористичні заходи (фото)
    «Сі Бриз - 2019»: СБУ провела масштабні антитерористичні заходи (фото)
    «Сі Бриз - 2019»: СБУ провела масштабні антитерористичні заходи (фото)
    Фото: facebook.com/sbu.odessa

    За висновками організаторів, залучені до навчання підрозділи продемонстрували готовність протидіяти терористично-диверсійним проявам і ефективно виконувати свої функції в екстремальних умовах.

    Читайте також
    СБУ ДСНС Одеса військові навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ