«Сі Бриз - 2019»: СБУ провела масштабні антитерористичні заходи (фото)



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Фото: facebook.com/sbu.odessa

Під час тренувань учасники виявили і нейтралізували чотири умовні диверсійно-розвідувальні групи

Антитерористичний центр при СБ України впродовж 9 - 11 липня у межах активної фази навчань «Сі Бриз - 2019» провів масштабні антитерористичні заходи на базі потенційно небезпечного об’єкту ‒ 3-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

У навчаннях, умови яких були максимально наближені до реальних, взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Збройних сил України, прикордонників, ДСНС, представники органів місцевої влади та зведений підрозділ протидії диверсіям Апtі-Sabotage group, сформований у межах проведення навчань «Сі Бриз - 2019».

Учасники відпрацювали спільні дії для протидії диверсійним групам, у тому числі з моделюванням можливих загроз учасникам американо-українським навчань «Сі-Бриз -2019» і задіяної для їх проведення інфраструктури. Під час тренувань учасники виявили і нейтралізували чотири умовні диверсійно-розвідувальні групи.

За висновками організаторів, залучені до навчання підрозділи продемонстрували готовність протидіяти терористично-диверсійним проявам і ефективно виконувати свої функції в екстремальних умовах.