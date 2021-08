Скандал на Одеському кінофестивалі. Поважний гість вирішив, що він у Росії (відео)

Британський режисер переплутав Україну із Росією

На Одеському кінофестивалі стався конфуз. Британський режисер Террі Гілліам переплутав країни: від думав, що приїхав у Росію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

«Приїхав оце в Одесу, де давно не був… Бачу: проходить Одеський кінофестиваль, якраз нагородження… Викликали на сцену президентку фестивалю, Вікторію Тігіпко. Тоді взялися нагороджувати якогось Террі Гілліама, підстаркувату уже людину, якого теж довго представляли, але не так довго як Вікторію. Террі почав промову з того, що він розчулений як ніколи в житті. Він був дуже щасливий стояти тут на Потьомкінських сходах, тому що бачив фільм про броненосець Потьомкін, і цей фільм має для нього «bolshoye zhacheniye». А далі Террі зробив помилку. Він почав махати рукою і казати «Thank you! Thank you Odessa! Thank you Russia!».

Яніна Соколова – відома журналістка та телеведуча – ведуча фестивалю ж з іншим ведучим взялися переконувати номінанта, а з ним і натовп, що «ітс нот Раша, ітс Юкрейн».

«Коли Террі зрозумів, що для нього виграли час, він почав непереконливо виправдовуватися, головним аргументом на свій захист він називав вік. У тиші йому стали швидко видавати його нагороду. Аплодисментів не було», – написав Ковтонюк.

Террі Гілліам – британський режисер, сценарист, актор («Дванадцять мавп», «Брати Грімм», «Страх і огида у Лас-Вегасі»).

