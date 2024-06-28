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Україна щороку отримуватиме $60 млрд військової допомоги завдяки безпековим угодам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна щороку отримуватиме $60 млрд військової допомоги завдяки безпековим угодам
Україна підписала безпекові угоди з усіма країнами-членами G7
фото з відкритих джерел

Протягом чотирьох років Україна отримуватиме щорічно $60 млрд військової підтримки від партнерів

Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Згідно з домовленостями, протягом чотирьох років Україна отримуватиме щорічно $60 млрд військової підтримки від партнерів.

«Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час», – пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, у четвер, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки та Україна підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки на 10 років.

Раніше Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки. Документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Зокрема, цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Крім того, фіксується готовність Іспанії продовжувати надавати всебічну підтримку протягом усього 10-річного терміну дії угоди.

Також Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки. Документ містить щонайменше 977 млн євро як військову допомогу Бельгії Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

Раніше Україна та Португалія підписали безпекову угоду. Португалія, зокрема, зобов'язалася підтримувати Україну, щоб вона змогла:

Крім того, на саміті G7 Зеленський разом із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду між нашими державами. Впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 млрд та підтримуватиме нашу державу протягом усього 10-річного строку дії угоди.

Читайте також: «Гарантії» без гарантій. Чи здатні нові безпекові угоди зупинити війну?
Теги: Денис Шмигаль військова допомога фінансування гроші

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