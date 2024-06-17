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Використання доходів від активів РФ. Очільниця Мінфіну США посперечалась із Путіним

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Використання доходів від активів РФ. Очільниця Мінфіну США посперечалась із Путіним
Глава Мінфіну США пояснила долю заморожених активів Росії
фото: ABC News

У Вашингтоні заявили, що не бачать юридичної проблеми у використанні доходів від заморожених активів РФ

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що з юридичної точки зору не бачить проблем із використанням доходів від заморожених російських активів. Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу ABC News.

«Відразу після жорстокого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати та наші партнери по глобальній коаліції вирішили заморозити, щоб надалі конфіскувати російські активи, які знаходяться в нашій юрисдикції. Це близько $280 млрд, і переважна більшість з них, близько $200 млрд, знаходяться в Бельгії (йдеться про депозитарій Euroclear – «Главком»), де вони генерують прибуток, який не належить Росії», – сказала Єллен в ексклюзивному інтерв’ю This Week ABC News.

Міністр фінансів США також заявила, що використання російських активів не є «крадіжкою», незважаючи на заяви Путіна.

Нагадаємо, що після відповідного рішення лідерів G7 Володимир Путін цинічно заявив, що це «крадіжка» російських активів, яка «не залишиться безкарною». Натомість Єллен заперечила: «(Активи –  «Главком») конфісковано, російські інвестиції закінчилися, але російські кошти залишаються і приносять дохід установі, до якої має Росія немає претензій». «Таким чином, тут немає ніяких правових проблем», - додала міністерка.

«Путін, я думаю, вірить, що наша коаліція розпадеться в тому сенсі, що ми не будемо продовжувати забезпечувати Україну ресурсами, які їй потрібні для ведення цієї війни та підтримки їхньої економіки», – сказала Єллен. - Рішення щодо російських активів - це спосіб показати, що у нас є спроможність і бажання це зробити».

Також цього тижня прем'єр Італії Джорджа Мелоні заявила, що учасники саміту G7 досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні.

«Ми досягли політичної угоди щодо надання додатково фінансової підтримки Україні приблизно $50 млрд до кінця року. Йдеться про систему кредитів. Конфіскації (активів РФ – «Главком») не буде, йдеться про використання доходів від активів», – заявила вона.

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Теги: росія коаліція США саміт гроші

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