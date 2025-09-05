Головна Країна Події в Україні
Посланець Папи у Львові відвідав поранених захисників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Посланець Папи у Львові відвідав поранених захисників
Свою програму перебування у місті кардинал розпочав із зустрічі з пораненими українськими військовими у реабілітаційному центрі
фото: Євген Бойко

До Львова прибув посланець Папи: Кардинал Крешенціо Сепе відвідав поранених захисників

Сьогодні, 5 вересня, до Львова з візитом прибув посланець Папи Лева XIV, кардинал Крешенціо Сепе. Візит приурочений до святкування 650-річчя від заснування Галицької митрополії, яке Львівська Архідієцезія РКЦ відзначатиме завтра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням  на керівника виконкому ЛМР Євгена Бойка.

Свою програму перебування у місті кардинал розпочав із зустрічі з пораненими українськими військовими у реабілітаційному центрі «Unbroken». Як зазначив Євген Бойко, архієпископ відкритий та співчутливий до українців, які борються за своє життя та збереження християнської цивілізації.

Посланець Папи у Львові відвідав поранених захисників фото 1
фото: Євген Бойко

«Приємно приймати у Львові такого почесного гостя, який безпосередньо представляє Папу. Кардинал Крешенціо Сепе багато років віддав служінню Церкві і людям», – сказав Євген Бойко.

Посланець Папи у Львові відвідав поранених захисників фото 2
фото: Євген Бойко

Відомо, що Кардинал Крешенціо Сепе прибув, щоб взяти участь у святкуваннях з нагоди ювілею Галицької митрополії.

Як відомо, Папа Римський Лев XIV закликав світ відмовитися від логіки зброї та негайно сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком».

«Війна в Україні продовжує сіяти смерть і руйнування. Я знову висловлюю свою близькість до українського народу та всіх постраждалих сімей» – наголосив Папа Римський.

Він закликав світ не піддаватися байдужості, а наблизитися до них через молитву та конкретні жести милосердя.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ у Львові запобігла спробі терористичного акту, який готували російські спецслужби. У момент закладання саморобного вибухового пристрою під автомобіль українського військовослужбовця були затримані двоє неповнолітніх російських агентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, 17-річний юнак з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини були завербовані через Telegram-канали для «легкого заробітку». За завданням кураторів вони прибули до Львова, де провели дорозвідку місцевості та забрали з «схрону» рюкзак із вибухівкою.

Теги: Папа Римський Львів військові

