Посланець Папи у Львові відвідав поранених захисників

Сьогодні, 5 вересня, до Львова з візитом прибув посланець Папи Лева XIV, кардинал Крешенціо Сепе. Візит приурочений до святкування 650-річчя від заснування Галицької митрополії, яке Львівська Архідієцезія РКЦ відзначатиме завтра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника виконкому ЛМР Євгена Бойка.

Свою програму перебування у місті кардинал розпочав із зустрічі з пораненими українськими військовими у реабілітаційному центрі «Unbroken». Як зазначив Євген Бойко, архієпископ відкритий та співчутливий до українців, які борються за своє життя та збереження християнської цивілізації.

фото: Євген Бойко

«Приємно приймати у Львові такого почесного гостя, який безпосередньо представляє Папу. Кардинал Крешенціо Сепе багато років віддав служінню Церкві і людям», – сказав Євген Бойко.

фото: Євген Бойко

Відомо, що Кардинал Крешенціо Сепе прибув, щоб взяти участь у святкуваннях з нагоди ювілею Галицької митрополії.

Як відомо, Папа Римський Лев XIV закликав світ відмовитися від логіки зброї та негайно сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком».

«Війна в Україні продовжує сіяти смерть і руйнування. Я знову висловлюю свою близькість до українського народу та всіх постраждалих сімей» – наголосив Папа Римський.

Він закликав світ не піддаватися байдужості, а наблизитися до них через молитву та конкретні жести милосердя.

