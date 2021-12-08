Стерненко розповів, чому Одеса ніколи не повторить долю Криму та Донбасу (відео)

Стерненко впевнений, що «руський мір» в Одесі не мав і не матиме шансів

«Одеса залишається українською, бо це запорука нормального життя»

Одеса ніколи не повторить долю Криму та окупованої частини Донбасу. Таку думку в інтерв’ю Youtube-каналу «Антропологія» висловив популярний український блогер та громадський активіст Сергій Стерненко.

На думку активіста, небажання одеситів брати участь у антидержавних заколотах має абсолютно прагматичний фундамент: вони не хочуть позбутися можливості жити та розвиватися, літати літаками, розплачуватися за допомогою мобільних застосунків, нормально вести бізнес у місті, наділеному усіма принадами мирного життя.

«Ще до війни 2008 році проводились акції «Я говорю по русски», клеїли собі наліпки, всюди були георгіївські стрічки, тощо. І в 2014 році росіяни самі стали заручниками цього міфу, вони були впевнені, що Одеса вже їхня. Проте отримали по зубах, досі не оговтались від того удару, який українська Одеса завдала планам Кремля в 2014 році», – зазначив Стерненко.

Дивитися з 16 хвилини:

За словами активіста, саме це знищило план Москви зі створення так званої «Новоросії», яка мала б охопити Південь і Схід України, але зазнала невдачі саме в Одесі. Наразі місто вже не ідентифікує себе як частину чи спадок Російської Федерації, до того ж більшість мешканців міста розуміє, що «українськість» Одеси так чи інакше є запорукою номального життя міста.

До того ж, на думку Стерненка, Одеса дуже проукраїнська і активно українізується далі, тож, у найближчі років десять точно Росії там «нічого не світить».

Активіст додав, що у деяких одеситів все ж є відчуття, яке виражається у фразі «Київ нам не буде вказувати, як ми тут у себе будемо жити». «З одного боку, розвиток місцевого самоуправління, це завжди звісно ж добре, але, з іншого боку, подібне ми чули на Донбасі, подібне ми чули в Криму. Такі фрази вказують на те, що людина хоче все одно віддалитись, відділитись від Києва», – зазначив блогер.

Також Сергій Стерненко показав річ, яка врятувала йому життя.

Читайте також: