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    Тікаючи від переслідувачів, злодій зламав ногу

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    Тікаючи від переслідувачів, злодій зламав ногу

    Одесити затримали злодія-невдаху

    В Одесі злодія, який обікрав квартиру на вулиці Новосельського, вдалося затримати одеситам.

    Зловмисника виявив господар квартири, зіткнувшись з ним буквально на порозі. Він спробував його скрутити, але безрезультатно. Злодій втік в сторону Водного інституту.

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    Тікаючи від переслідувачів, злодій зламав ногу
    Тікаючи від переслідувачів, злодій зламав ногу
    Тікаючи від переслідувачів, злодій зламав ногу

    Один з очевидців кинувся в погоню за злочинцем, а перелякані сусіди викликали поліцію і швидку. Намагаючись сховатися від погоні, зловмисник зробив невдалий стрибок через паркан і зламав ногу, після чого його затримали і передали поліції.

    Джерело: Думская

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