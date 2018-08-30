Тікаючи від переслідувачів, злодій зламав ногу
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Розсилка
Одесити затримали злодія-невдаху
В Одесі злодія, який обікрав квартиру на вулиці Новосельського, вдалося затримати одеситам.
Зловмисника виявив господар квартири, зіткнувшись з ним буквально на порозі. Він спробував його скрутити, але безрезультатно. Злодій втік в сторону Водного інституту.
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Один з очевидців кинувся в погоню за злочинцем, а перелякані сусіди викликали поліцію і швидку. Намагаючись сховатися від погоні, зловмисник зробив невдалий стрибок через паркан і зламав ногу, після чого його затримали і передали поліції.
Джерело: Думская