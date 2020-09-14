Труханов лідирує у рейтингу кандидатів у мери Одеси – соцопитування



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Соціологи пророкують перемогу Геннадію Труханову на виборах мера Одеси

За даними дослідження, за Геннадія Труханова готові проголосувати 46,6% одеситів

Якби місцеві вибори в Україні відбулися на початку вересня, нинішній мер Одеси Геннадій Труханов набрав би найбільше голосів на виборах одеського міського голови й міг би перемогти вже в першому турі. Про це свідчать дані соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, презентація яких відбулася в агентстві «Інтерфакс-Україна» в понеділок.

Згідно з даними дослідження, за Труханова (партія «Довіряй справам») проголосували б 46,6% серед усіх респондентів і 61% серед тих, хто планує голосувати й визначився зі своїм кандидатом. На другому місці опинився Вадим Рабінович (ОПЗЖ) (6,1% серед усіх і 8% серед тих, хто визначився). Далі в рейтингу йдуть Олег Філімонов («Слуга народу») (4,2% серед усіх і 5,5% серед тих, хто визначився), Едуард Гурвіц (самовисуванець) (3,8% серед усіх і 4,9% серед тих, хто визначився), Дмитро Голубов (самовисуванець) (3,7% серед усіх і 4,8% серед тих, хто визначився), Міхеіл Саакашвілі (3,7% серед усіх і 4,8 серед тих, хто визначився). Не визначилися з вибором 15,3% опитаних.

57,1% опитаних оцінили діяльність Труханова, обраного мером Одеси у 2014 році, на «добре», 25,8% - «ні погано, ні добре», 14,8% - «погано», 2,3% респондентів не змогли або відмовилися відповісти.

Також під час соцопитування визначалося ставлення до громадсько-політичних діячів. Згідно з даними, найкраще ставлення у жителів Одеси - до Труханова, до якого позитивно ставляться 61,3% опитаних, нейтрально - 22,2%, негативно - 15,6%. Далі в рейтингу йдуть Голубов, до якого позитивно ставляться 33,2%, Микола Скорик (30,7% ставляться позитивно), Рабінович (32,5% ставляться позитивно). Водночас до Філімонова ставляться позитивно 11,8%, 39,4% - нейтрально, 28,2 - негативно, а 20,3% «не знають такого».

На запитання, хто з представлених кандидатів має найвищі шанси на перемогу, 65,8% назвали Труханова, 1,5% - Філімонова і 1,4% - Голубова.

Рейтинг партій на виборах до місцевої ради Одеси очолила партія «Довіряй справам» (34,1% серед усіх, 46,6% серед тих, хто визначився). На другому місці - партія ОПЗЖ (12,4% серед усіх, 17% серед тих, хто визначився), на третьому - партія «Слуга народу» (6,7% серед усіх, 9,1% серед тих, хто визначився), на четвертому - партія «Євросолідарність» (4,1% серед усіх, 5,6% серед тих, хто визначився), на п'ятому - Партія Шарія (3,6% серед усіх, 4,9% серед тих, хто визначився).

На виборах до Одеської обласної ради опитані також віддали б перемогу партії «Довіряй справам» (34% серед усіх, 47,4% серед тих, хто визначився). Далі йдуть партія ОПЗЖ (14,3% серед усіх, 20% серед тих, хто визначився), «Слуга народу» (7,2% серед усіх, 10% серед тих, хто визначився), Партія Шарія (4,3% серед усіх, 5,9% серед тих, хто визначився), «Євросолідарність» (4% серед усіх, 5,6% серед тих, хто визначився).

Дослідження громадської думки населення м. Одеса проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 27 серпня по 8 вересня 2020 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 1200 респондентів, які живуть у всіх районах Одеси, за триступінчастою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому ступені, який репрезентативний для населення міста віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.