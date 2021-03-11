Керівництво ВМС України в Одесі провело зустріч з представниками НАТО

Командир протимінної групи НАТО: «Кооперація в Чорному морі є дуже важливою, ми і надалі плануємо розвивати наші взаємини з Україною»

В Одесі відбулася зустріч керівництва ВМС України з представниками постійної морської протимінної групи НАТО, чотири кораблі якої вчора прибули в Одеський порт.

Як повідомила служба зі зв'язків із громадськістю командування Військово-морських сил ЗСУ, мета візиту – забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні, поглиблення взаємовідносин і співпраці між Україною і Північноатлантичним альянсом.

Після швартування кораблів і обговорення з представниками українських ВМС програми візиту відбулася протокольна зустріч командира походу капітана 1 рангу Юсуфа Карагюля з начальником штабу – заступником командувача ВМС ЗСУ віце-адміралом Андрієм Тарасовим.

«Ми вдячні за ту увагу, яку НАТО приділяє Україні. Яскравим свідченням цього є захід постійно діючої групи НАТО до нас в порт Одеса. Минулого року вже заходила постійно діюча група протимінних кораблів, з якими ми відпрацьовували спільні тренування типу PASSEХ в Чорному морі. Це дуже важливо для нас – постійно отримувати досвід, співпрацювати і мати надійних друзів ... », – сказав Тарасов.

Він зазначив, що українська сторона має подальші плани щодо збільшення вкладу в спільні дії у складі НАТО.

«Зараз ми відновлюємо наші спроможності, які були частково втрачені в 2014 році, і сподіваємося, що наша участь у спільних діях з НАТО буде тільки зростати», – додав він.

Своєю чергою керівництво морської протимінної групи НАТО №2 наголосило на важливості цього заходу і подякувало українській стороні за теплий прийом.

«Взаємний розвиток і кооперація дуже важливі для Північноатлантичного альянсу. Ми хочемо бути якомога ближче до країн, які забезпечують безпеку, мир і стабільність. Власне, кооперація в Чорному морі є дуже важливою для НАТО, ми і надалі плануємо розвивати наші взаємини з Україною», – підкреслив командир протимінної групи.

Нагадаємо, глави МЗС Британії і країн Балтії домовилися підтримувати Україну.