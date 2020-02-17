У мерії розповіли про зміну руху маршрутів по Новощепному ряду



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Зміна руху громадського транспорта впроваджується на час проведення реконструкції

У зв'язку з плановою реконструкцією Новощепного ряду, департамент транспорту розповів про зміни в русі міського громадського транспорту.

«Зміни вносяться у роботу трамвайних маршрутів №3 та №10, які будуть ходити до Старенної площі. Крім того, буде змінена частково маршрутна мережа автобусів №117,121,149,214,220а», - повідомив один з представників департаменту.

Комплексна реконструкція по Новощепному ряду ділиться на два етапи і час існування зміненого маршруту може тривати до року.