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    У мерії розповіли про зміну руху маршрутів по Новощепному ряду

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    У мерії розповіли про зміну руху маршрутів по Новощепному ряду

    Зміна руху громадського транспорта впроваджується на час проведення реконструкції

    У зв'язку з плановою реконструкцією Новощепного ряду, департамент транспорту розповів про зміни в русі міського громадського транспорту.

    «Зміни вносяться у роботу трамвайних маршрутів №3 та №10, які будуть ходити до Старенної площі. Крім того, буде змінена частково маршрутна мережа автобусів №117,121,149,214,220а», - повідомив один з представників департаменту.

    Комплексна реконструкція по Новощепному ряду ділиться на два етапи і час існування зміненого маршруту може тривати до року.

    громадський транспорт Одеса реконструкція
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