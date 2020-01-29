У місті відкрився перший майданчик для збору великогабаритного сміття



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В Одесі створюють майданчики для збору великогабаритного сміття

В Одесі створюють спеціально відведені майданчики, куди містяни можуть вивозити великогабаритне сміття.

Перший майданчик для збору великогабаритного сміття вже відкрився і працює за адресою: Польовий 2-й провулок (біля трамвайного депо №2).

«Ми часто стаємо свідками того, як біля сміттєвих контейнерів люди складують старі холодильники, шафи, газові плити та інше. Я закликаю всіх одеситів здавати все непотрібне на спеціально відведені майданчики, звідки воно буде централізовано вивозитися», - заявив керівник департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман.

Також Дмитро Жеман повідомив, що до кінця січня в Одесі відкриють ще 6-7 майданчиків для прийому великогабаритних відходів.