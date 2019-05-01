У парку Перемоги Білгорода-Дністровського відкрили мурал



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Перший шедевр вуличного мистецтва на вулиця міста

У парку Перемоги Білгорода-Дністровського відкрили нову пам'ятку - барвисту масштабну картину, виконану художником Олексієм Пожидаєва.

При відкритті мурала, представники міської влади висловили надію, що городяни проявлять свідомість і нова візитка міста проіснує не один рік, а також стане прикладом для втілення в життя подібних шедеврів на інших міських будівлях за підтримки небайдужих городян і меценатів стародавнього білого міста на Дністрі.

Мурал з історичними картинами стародавнього Аккермана став подарунком місту благодійного фонду «Відродження».

Нагадаємо, підготовчі роботи зі створення мурала були розпочаті в листопаді 2018 року, а після їх завершення на початку 2019 почалося нанесення майбутніх зображень на стіну. Завдяки кропіткій роботі художника Олексія Пожидаєва майже 85 квадратних метрів сірої і непомітної стіни в парку Перемоги перетворилися на витвір сучасного мистецтва.

Джерело: topor.od.ua