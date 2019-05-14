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    У парку Шевченка після ремонту запущений фонтан «Ваза велика»

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    У парку Шевченка після ремонту запущений фонтан «Ваза велика»

    Після поточного ремонту в Одесі запущений ще один фонтан

    13 травня 2019 року, ще один одеський фонтан запущений у роботу після зими. Велика частина фонтанів уже з 1 квітня радує одеситів і гостей міста.

    Фонтан «Ваза велика» розташований у Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Перед розконсервацією після зимового періоду фахівці ділянки з поточного обслуговування фонтанів комунального підприємства «Сервісний центр» провели поточний ремонт чаші фонтану. У рамках цих робіт виконані шпатлювання і фарбування чаші.

    Крім того, проведений монтаж насосного обладнання на штатні місця, встановлені форсунки, перевірено та налагоджено електрообладнання.

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    У парку Шевченка після ремонту запущений фонтан «Ваза велика»
    У парку Шевченка після ремонту запущений фонтан «Ваза велика»

    В обов'язки КП «Сервісний центр» входять модернізація, ремонт і догляд за одеськими фонтанами. Всього на балансі підприємства - 25 фонтанів.

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