У Приморському районі відремонтували провулок Короленка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Капремонт провулка Короленка: нове покриття проїжджої частини і тротуарів, велосипедна доріжка, антипаркувальні стовпчики

В Одесі завершено капітальний ремонт провулка Короленка, який з'єднує бульвар Жванецького і вулицю Софіївську.

В рамках проєкту було замінено покриття проїзду на нове асфальтобетонне, тротуари і підходи до парадним в провулку вимощені плиткою, а на перехресті з вулицею Софіївською облаштовані пандуси з тактильною плиткою.

Крім того, у процесі капремонту в провулку з'явилася асфальтобетонна велосипедна доріжка, яка повинна з'єднати велосипедний маршрут від бульвару Жванецького до вулиці Ольгіївської. Її відокремили від проїжджої частини антипаркувальними стовпчиками і нанесли розмітку.

Замовником робіт виступило управління дорожнього господарства Одеської міськради.