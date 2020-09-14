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    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка

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    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка

    Капремонт провулка Короленка: нове покриття проїжджої частини і тротуарів, велосипедна доріжка, антипаркувальні стовпчики

    В Одесі завершено капітальний ремонт провулка Короленка, який з'єднує бульвар Жванецького і вулицю Софіївську.

    В рамках проєкту було замінено покриття проїзду на нове асфальтобетонне, тротуари і підходи до парадним в провулку вимощені плиткою, а на перехресті з вулицею Софіївською облаштовані пандуси з тактильною плиткою.

    Крім того, у процесі капремонту в провулку з'явилася асфальтобетонна велосипедна доріжка, яка повинна з'єднати велосипедний маршрут від бульвару Жванецького до вулиці Ольгіївської. Її відокремили від проїжджої частини антипаркувальними стовпчиками і нанесли розмітку.

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    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка
    У Приморському районі відремонтували провулок Короленка

    Замовником робіт виступило управління дорожнього господарства Одеської міськради.

    Одеса благоустрій
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