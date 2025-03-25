В Ірпені дворічна дитина випадково зачинила маму на балконі під час тривоги
Дворічна донька випадково зачинила маму на балконі, залишившись сама в кімнаті
В Ірпені, під час повітряної тривоги, рятувальники оперативно допомогли жінці, яка опинилася зачиненою на балконі власної квартири. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у Київській області.
Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників Бучанського району. Як з'ясувалося, дворічна донька випадково зачинила маму на балконі, залишившись сама в кімнаті. Ситуація була ускладнена тим, що в цей час тривала повітряна тривога, що викликало додаткове занепокоєння.
Рятувальники, оперативно прибувши на місце події, за допомогою автодрабини дісталися до балкона на шостому поверсі багатоповерхового будинку та відчинили двері. Жінка була врятована, а дитина залишилася неушкодженою.
Родина щиро подякувала рятувальникам за їхню оперативність та професіоналізм.
Нагадаємо, у Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав у ліфтову шахту житлового будинку. У Голосіївському району столиці рятувальники прийшли на допомогу чоловіку, що впав у ліфтову шахту житлового будинку. Рятувальники дісталися до потерпілого чоловіка, який, як з’ясувалося, впав у шахту ліфта на дев'ятому поверсі й зачепився у тросах вже на рівні четвертого поверху, де й чекав на порятунок.
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