В Ірпені дворічна дитина випадково зачинила маму на балконі під час тривоги

Дворічна донька випадково зачинила маму на балконі, залишившись сама в кімнаті

В Ірпені, під час повітряної тривоги, рятувальники оперативно допомогли жінці, яка опинилася зачиненою на балконі власної квартири. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у Київській області.

Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників Бучанського району. Як з'ясувалося, дворічна донька випадково зачинила маму на балконі, залишившись сама в кімнаті. Ситуація була ускладнена тим, що в цей час тривала повітряна тривога, що викликало додаткове занепокоєння.

Рятувальники піднялися автодрабиною на балкон та за допомогою монтувалки відтиснули двері фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

Рятувальники, оперативно прибувши на місце події, за допомогою автодрабини дісталися до балкона на шостому поверсі багатоповерхового будинку та відчинили двері. Жінка була врятована, а дитина залишилася неушкодженою.

Сім’я щиро подякувала рятувальникам за порятунок фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

Родина щиро подякувала рятувальникам за їхню оперативність та професіоналізм.

Нагадаємо, у Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав у ліфтову шахту житлового будинку. У Голосіївському району столиці рятувальники прийшли на допомогу чоловіку, що впав у ліфтову шахту житлового будинку. Рятувальники дісталися до потерпілого чоловіка, який, як з’ясувалося, впав у шахту ліфта на дев'ятому поверсі й зачепився у тросах вже на рівні четвертого поверху, де й чекав на порятунок.