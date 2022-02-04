Укравтодор показав, як за президентською програмою триває будівництво дороги до Одеського порту

Новий автошлях стане альтернативою наявному маршруту через територію приватної компанії

Продовжується будівництво дороги, що з’єднає трасу М-28 Одеса – Южний та Одеський морський порт. 5,3 км цементобетонного шляху облаштують в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Укравтодор.

Наразі на об’єкті проводиться влаштування основи, зведення естакади та контрольно-пропускного пункту. На під’їзді до нового КПП дорогу буде розширено з 2 смуг руху до 6, щоб створити умови для швидкої перевірки та пропуску вантажівок на митниці.

«Будівництво дороги до Одеського морського порту – в режимі nonstop», – підкреслюють дорожники.

На ділянці самого пункту пропуску вже влаштовано два шари піску для підсилення ґрунтів, два шари щебенево-піщаної суміші та геотекстиль typar sf 40 для укріплення основи. Після цього необхідно буде прокласти два шари бутового каменю та цементобетонного покриття.

Основу головного проїзду дороги продовжують влаштовувати піском та укріплювати геотекстилем. На естакаді триває монтаж каркасу ригелів та влаштування бурових стовпів.

«Новий автошлях – державний і безкоштовний. Він стане альтернативою наявному маршруту через територію приватної компанії», – йдеться у повідомлені.

На дорозі також планують встановити два майданчики зважування-в-русі (WiM), облаштувати TIR-майданчики для відстою великовагового автотранспорту на 300 авто та добудувати 546 метрів естакади, що приєднається до вже наявної естакади АМПУ.

Нагадаємо, раніше координатор програми «Велике будівництво» і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про план закінчити дорогу до Одеського морського торговельного порту до грудня 2022 року.