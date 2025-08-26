Уряд запускає продаж одного з найбільших хімічних комплексів України

Свириденко: Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив

Сьогодні, 26 серпня, Кабмін ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу. Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

«ОПЗ – один із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково – забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу», – йдеться у повідомленні.

Акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» – підприємство хімічної галузі України. Спеціалізувалося на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню та перевантаженням хімічної продукції. Підприємство розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, в 35 км від Одеси. Загальна площа території становить близько 250 га.

Свириденко наголосила, що підприємство має відновити повноцінну роботу: «Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій. Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив».

Нагадаємо, у вересні 2021 року Одеський припортовий завод зупинив роботу.

Як повідомлялося, керівництво Одеського припортового заводу прийняло рішення зупинити підприємство, аби запобігти зайвому витрачанню оборотних коштів заводу. Основною сировиною для підприємства є газ, ціни на який різко підскочили.