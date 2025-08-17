В Одесі пролунали вибухи: місто атакувала велика кількість «шахедів»

Велика кількість «шахедів» летіла зі сходу та заходу в місто

У ніч на 18 серпня російська окупаційна армія атакує Одесу великою кількістю «шахедів», передає «Главком» із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Як відомо, велика кількість «шахедів» летіла зі сходу та заходу в місто. Як пише мер Геннадій Труханов, в Одесі вже пролунали вибухи.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував запуск БпЛА по Одесі:

«Росіяни запустили «шахеди» – планують атакувати Одесу. Це так вони миру хочуть. Тільки слова», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Раніше ми писали, що російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

До слова, внаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

«У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті», – йдеться в повідомленні.