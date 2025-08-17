Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі пролунали вибухи: місто атакувала велика кількість «шахедів»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі пролунали вибухи: місто атакувала велика кількість «шахедів»
В Одесі пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Велика кількість «шахедів» летіла зі сходу та заходу в місто

У ніч на 18 серпня російська окупаційна армія атакує Одесу великою кількістю «шахедів», передає «Главком» із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Як відомо, велика кількість «шахедів» летіла зі сходу та заходу в місто. Як пише мер Геннадій Труханов, в Одесі вже пролунали вибухи.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував запуск БпЛА по Одесі:

«Росіяни запустили «шахеди» – планують атакувати Одесу. Це так вони миру хочуть. Тільки слова», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Раніше ми писали, що російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

До слова, внаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

«У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті», – йдеться в повідомленні.

Теги: Геннадій Труханов Одеса вибух Андрій Єрмак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошукові-рятувальні роботи на місці удару завершені
Атака дронів на Одесу. Рятувальники знайшли тіло 32-річного чоловіка
24 липня, 20:23
У російському Сальську пролунали потужні вибухи, а після розгорілася пожежа
Безпілотники атакували Росію: у місті Сальск пролунали вибухи
29 липня, 03:48
Одеса пережила чергову масовану атаку
Атака на Одесу: є поранені, зруйновано дев'ятиповерхівку (фото, відео)
24 липня, 07:41
Єрмак зазначив, що президент Зеленський «чує молодь»
Банкова відреагувала на ухвалення закону про НАБУ та САП
31 липня, 14:13
Мешканці Таганрогу почули сильні вибухи
Безпілотники атакували Ростовську область: вибухи пролунали у Таганрозі
1 серпня, 03:53
Глава МЗС Британії відзвітував про переговори з Єрмаком, Умєровим та Венсом
Глава МЗС Британії відзвітував про переговори з Єрмаком, Умєровим та Венсом
9 серпня, 22:52
На Хмельниччині під час тривоги пролунали вибухи
На Хмельниччині під час тривоги пролунали вибухи
4 серпня, 09:14
З Одеси поїзд відправлятиметься 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Одеси
12 серпня, 15:55
Правопорушник, щоб уникнути відповідальності, сів у своє авто і спробував втекти
На Одещині п’яний водій тікав від поліції та врізався в службове авто
16 серпня, 10:29

Новини

В Одесі пролунали вибухи: місто атакувала велика кількість «шахедів»
В Одесі пролунали вибухи: місто атакувала велика кількість «шахедів»
Додому з російського полону повернувся останній захисник Зміїного
Додому з російського полону повернувся останній захисник Зміїного
На Одещині п’яний водій тікав від поліції та врізався в службове авто
На Одещині п’яний водій тікав від поліції та врізався в службове авто
Чоловіки прикинулись гідроциліндрами: прикордонники показали новий трюк на кордоні
Чоловіки прикинулись гідроциліндрами: прикордонники показали новий трюк на кордоні
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Одеси
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Одеси
В Одесі затримано 18-річного наркодилера з партією на 20 млн грн
В Одесі затримано 18-річного наркодилера з партією на 20 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
38K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
31K
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
7030
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
5760
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua