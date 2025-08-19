Головна Одеса Новини
В Одесі після російського удару спалахнула масштабна пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Одесі після російського удару спалахнула масштабна пожежа
Пожежа в Одесі після російського удару
фото: місцеві пабліки

В Одесі вже оголосили відбій повітряної тривоги

Увечері 19 серпня в Одесі прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, передає «Главком».

Повітряні Сили України попереджали про загрозу балістичного озброєння, згодом в Одесі пролунав вибух. За попередніми даними, ворог застосував одну балістичну ракету для удару по місту.

Внаслідок російського обстрілу спалахнула масштабна пожежа. Місцеві пабліки опублікували кадри пожежі.

Влада поки не коментувала подію.

В Одесі після російського удару спалахнула масштабна пожежа фото 1
В Одесі після російського удару спалахнула масштабна пожежа фото 2

Нагадаємо, днями російська терористична армія уночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок чого виникли пожежі. 

До слова, у ніч проти 6 серпня російська терористична армія атакувала Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Внаслідок чого пошкоджено газову інфраструктуру в Новосільському.

Теги: вибух Одеса ракетна атака

