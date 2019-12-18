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    В Арцизі поліцейські затримали підозрюваного у збуті наркотиків

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    В Арцизі поліцейські затримали підозрюваного у збуті наркотиків

    Протиправні дії 29-річного місцевого жителя, який у себе вдома реалізовував наркотичні засоби, задокументували правоохоронці Арцизького відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури

    Під час невідкладного обшуку в оселі чоловіка поліцейські виявили декілька згортків з наркотичним зіллям, вже готовим для продажу, саморобні пристрої для вживання наркотиків та ваги. Все вилучене направили на експертизу.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

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    В Арцизі поліцейські затримали підозрюваного у збуті наркотиків
    В Арцизі поліцейські затримали підозрюваного у збуті наркотиків

    Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень.

    Триває слідство.

    кримінал Одещина слідство наркотики
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