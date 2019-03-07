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    В Ізмаїлі на Одещині безвісти зникли мати з дитиною

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    В Ізмаїлі на Одещині безвісти зникли мати з дитиною

    Молода жінка з трирічним сином ще 4 березня вийшли з дому в садовому товаристві, про місце їхнє місцезнаходження досі нічого не відомо

    В Ізмаїлі Одеської області без вісті зникли молода мати з дитиною. Про це повідомили в правоохоронних органах Ожещини.

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    Жінка, 1999 року народження з трирічним сином 4 березня вийшла з дому в садовому товаристві. З тих пір про місце знаходження жінки або дитини нічого не відомо. На зв'язок вона не виходила.

    Поліція почала розслідування. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження матері і дитини.

    Нагадаємо, чотирирічного хлопчика, який зник 3 лютого увечері у приміському селі, знайшли мертвим у річці біля ТернополяО 21:05 хлопчика знайшли в річці патрульні поліцейські. Малюк був ще живий. Медики упродовж 30-ти хвилин проводили реанімаційні заходи. Врятувати дитину не вдалося.

     

     

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    розслідування поліція жінка
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