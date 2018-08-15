В Одесі дитину облили кислотою



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Поліція затримала підозрюваного, який облив дитину кислотою

В Одесі поліція затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він облив дитину кислотою.

Про це у Facebook повідомив очільник поліції Одеської області Дмитро Головін.

«Покидьок, який облив дитину кислотою, затриманий. Тривають слідчі дії», — повідомив Головін.

Подробиці події начальник обласної поліції пообіцяв повідомити пізніше.

Нагадаємо, 31 липня біля під'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

Також поліція встановила, де нападники на Гандзюк придбали сірчану кислоту.

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