В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга

Європейський футбольний трофей гостював у Південній пальмірі

Кубок Ліги чемпіонів, головний європейський футбольний клубний трофей, відвідав Одесу в рамках всеукраїнського промо-туру по містах країни. Трофей був виставлений в парку культури і відпочинку ім.Шевченка, на Алеї Слави футбольного клубу «Чорноморець». Сфотографуватися з континентальним трофеєм зміг кожен бажаючий. Нагадаємо, що кубок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Європейський футбольний трофей гостював у Південній пальмірі

Кубок Ліги чемпіонів, головний європейський футбольний клубний трофей, відвідав Одесу в рамках всеукраїнського промо-туру по містах країни.

Трофей був виставлений в парку культури і відпочинку ім.Шевченка, на Алеї Слави футбольного клубу «Чорноморець». Сфотографуватися з континентальним трофеєм зміг кожен бажаючий.

Нагадаємо, що кубок вже побував в Херсоні, Бериславі, Маріуполі, Дніпрі та Харкові. Вже 30 квітня він буде виставлений у Львові.

У травні 2018 року фінали чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів, найпрестижнішого європейського клубного турніру, вперше в історії пройдуть в столиці України. Фінал найпрестижнішого європейського клубного футбольного турніру відбудеться в Києві 26 травня. Вирішальний матч жіночого турніру пройде 24 травня.

Джерело: trassae95.com