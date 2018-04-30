В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга
- Сьогодні, 07:44
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Європейський футбольний трофей гостював у Південній пальмірі
Кубок Ліги чемпіонів, головний європейський футбольний клубний трофей, відвідав Одесу в рамках всеукраїнського промо-туру по містах країни.
Трофей був виставлений в парку культури і відпочинку ім.Шевченка, на Алеї Слави футбольного клубу «Чорноморець». Сфотографуватися з континентальним трофеєм зміг кожен бажаючий.
Нагадаємо, що кубок вже побував в Херсоні, Бериславі, Маріуполі, Дніпрі та Харкові. Вже 30 квітня він буде виставлений у Львові.
У травні 2018 року фінали чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів, найпрестижнішого європейського клубного турніру, вперше в історії пройдуть в столиці України. Фінал найпрестижнішого європейського клубного футбольного турніру відбудеться в Києві 26 травня. Вирішальний матч жіночого турніру пройде 24 травня.
Джерело: trassae95.com