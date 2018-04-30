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    В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга

    Європейський футбольний трофей гостював у Південній пальмірі
    Кубок Ліги чемпіонів, головний європейський футбольний клубний трофей, відвідав Одесу в рамках всеукраїнського промо-туру по містах країни. Трофей був виставлений в парку культури і відпочинку ім.Шевченка, на Алеї Слави футбольного клубу «Чорноморець». Сфотографуватися з континентальним трофеєм зміг кожен бажаючий. Нагадаємо, що кубок
    • Сьогодні, 07:44
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    Європейський футбольний трофей гостював у Південній пальмірі

    Кубок Ліги чемпіонів, головний європейський футбольний клубний трофей, відвідав Одесу в рамках всеукраїнського промо-туру по містах країни.

    Трофей був виставлений в парку культури і відпочинку ім.Шевченка, на Алеї Слави футбольного клубу «Чорноморець». Сфотографуватися з континентальним трофеєм зміг кожен бажаючий.

    Нагадаємо, що кубок вже побував в Херсоні, Бериславі, Маріуполі, Дніпрі та Харкові. Вже 30 квітня він буде виставлений у Львові.

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    В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга
    В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга
    В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга
    В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга
    В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга
    В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга
    В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга
    В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга
    В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга
    В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга
    В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга
    В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга
    В Одесі до Кубка Ліги чемпіонів вишикувалася величезна черга

    У травні 2018 року фінали чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів, найпрестижнішого європейського клубного турніру, вперше в історії пройдуть в столиці України. Фінал найпрестижнішого європейського клубного футбольного турніру відбудеться в Києві 26 травня. Вирішальний матч жіночого турніру пройде 24 травня.

    Джерело: trassae95.com

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