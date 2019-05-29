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    В Одесі гілка впала на автомобіль

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    В Одесі гілка впала на автомобіль

    У результаті ДТП: в автівці розбито скло і спровоковано затор

    На Молдаванці впала на дорогу гілка акації, яка спровокувала затор. Інцидент стався на вулиці Степовій близько 14.50.

    Відносно невелика суха гілка акації впала на автомобіль Toyota, який їхав в сторону вулиці Мельницької. Гілка пошкодила дах машини і розбила скло.

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    В Одесі гілка впала на автомобіль
    В Одесі гілка впала на автомобіль
    В Одесі гілка впала на автомобіль

    Через події на місці утворився затор. Згідно сервісу «Google maps», рух на Степовий від вулиці Дальницька до Олексіївського скверу оцінюється, як дуже повільний.

    Джерело: Пушкинская.net

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