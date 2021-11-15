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    Під Одесою хлопчик випав з вікна, поки батьків не було вдома (фото)

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    Падіння маленького хлопчика помітили люди на вулиці й викликали швидку допомогу - Під Одесою хлопчик випав з вікна, поки батьків не було вдома (фото)
    Падіння маленького хлопчика помітили люди на вулиці й викликали швидку допомогу
    фото sykhiv.media

    За словами очевидців, малюк спочатку впав на козирок магазину, а потім на асфальт

    У Чорноморську Одеської області з вікна випала чотирирічна дитина. Малюк ступив з вікна третього поверху і просто дивом залишився живий. Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

    Відзначається, що чотирирічний малюк випав з вікна в той час, коли 10-річний брат, на якого залишили дитину, відволікся. Батьків дітей вдома в цей час не було.

    Падіння маленького хлопчика помітили люди на вулиці й викликали швидку допомогу. За словами очевидців, малюк спочатку впав на козирок магазину, а потім на асфальт. Саме це врятувало дитині життя.

    Хлопчик залишився живим після падіння з вікна
    Хлопчик залишився живим після падіння з вікна
    Цікаво, що медики відвезли постраждалу дитину без згоди батьків. Вони так і не прийшли додому і додзвонитися до них не змогли.

    Нагадаємо, у серпні в Одесі трирічний хлопчик загинув, випавши з вікна 3-го поверху багатоповерхівки.

    Також у Києві восьмирічний хлопчик випав з 21 поверху.

    Теги: діти Одеса
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    Під Одесою хлопчик випав з вікна, поки батьків не було вдома (фото)