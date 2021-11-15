Під Одесою хлопчик випав з вікна, поки батьків не було вдома (фото)

За словами очевидців, малюк спочатку впав на козирок магазину, а потім на асфальт

У Чорноморську Одеської області з вікна випала чотирирічна дитина. Малюк ступив з вікна третього поверху і просто дивом залишився живий. Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

Відзначається, що чотирирічний малюк випав з вікна в той час, коли 10-річний брат, на якого залишили дитину, відволікся. Батьків дітей вдома в цей час не було.

Падіння маленького хлопчика помітили люди на вулиці й викликали швидку допомогу. За словами очевидців, малюк спочатку впав на козирок магазину, а потім на асфальт. Саме це врятувало дитині життя.

Хлопчик залишився живим після падіння з вікна

Цікаво, що медики відвезли постраждалу дитину без згоди батьків. Вони так і не прийшли додому і додзвонитися до них не змогли.

Нагадаємо, у серпні в Одесі трирічний хлопчик загинув, випавши з вікна 3-го поверху багатоповерхівки.

Також у Києві восьмирічний хлопчик випав з 21 поверху.