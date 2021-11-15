В Одесі на квартирах невакцинованих мешканців з’явилися позначки (фото)

Хто вирішив писати про вакцинацію інших на дверях квартир – невідомо

Невідомі написали крейдою прямо на дверях, що у квартирі немає людей, які зробили щеплення

В Одесі почали «позначати» квартири, де мешкають люди, які нібито не вакцинувалися від коронавірусу. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Одеса info».

Так, в одному з багатоквартирних будинків вирішили «позначити» житло, де мешкають невакциновані. Невідомі написали крейдою прямо на дверях, що у цій квартирі немає людей, які зробили щеплення.

У коментарях вчинок невідомих викликав неабиякі дискусії. Одні пишуть, що такі «позначки» виглядають доволі дивно, проте інші вважають, що власники квартири могли отримати цей напис через свої «антиваксерськ» заяви.

Проте чому саме з'явилася така «позначка» та хто вирішив писати про вакцинацію інших на дверях квартир – залишається загадкою.

Нагадаємо, в Одесі з'явився трамвай, в якому роблять щеплення від Covid-19 вакцинами на вибір.

Також, в Одесі СБУ викрила схему підробки фейкових Covid-сертифікатів.