В Одесі ЛГБТ-прайд завершився сутичками: що відомо (відео)

Зафіксовано перші прямі сутички між представниками акції проти Прайду та учасниками ЛГБТ-ходи

На Приморському бульварі відбулася акція за «традиційні цінності»

У неділю, 17 травня, в центрі Одеси відбулася публічна хода учасників ЛГБТ-прайду. Одночасно на цій же локації розгорнулася масштабна акція протесту прихильників традиційних сімейних цінностей, яка зрештою переросла у фізичне протистояння та сутички між опонентами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Маршрут ходи учасників Прайд-параду був заздалегідь визначений через Приморський бульвар. Користувачі соцмереж та регіональні телеграм-канали активно поширювали відеокадри, на яких видно формування колон активістів із відповідною символікою та плакатами.

Проте практично одночасно на бульварі з'явилися чисельні групи опонентів заходу – представники організацій та прихильники традиційних поглядів на родину. Частина з протестувальників прийшла на місце події у балаклавах. Організатори контрпікету розгорнули свої прапори та скандували ключові гасла: «Сім’я! Порядок! Традиція!».

Ситуація у центрі Одеси залишалася напруженою з перших хвилин. Для забезпечення громадського порядку міська влада та Нацполіція залучили значні сили правоохоронців, які намагалися виставити кордони та розмежувати два табори задля безпеки громадян.

Попри щільне супроводження поліції, утримати ситуацію в мирному руслі повністю не вдалося. Станом на теперішній час офіційно зафіксовано перші прямі сутички між представниками радикально налаштованих учасників акції проти Прайду та безпосередніми учасниками ЛГБТ-ходи. Очевидці повідомляють про локальні бійки та спроби прориву поліцейських ліній.

Наразі офіційних коментарів від Головного управління Національної поліції в Одеській області чи представників Одеської міської ради щодо точної кількості затриманих та постраждалих внаслідок інциденту не надходило. Правоохоронці продовжують роботу у посиленому режимі для стабілізації обстановки в історичній частині міста.

