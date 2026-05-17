Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі ЛГБТ-прайд завершився сутичками: що відомо (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі ЛГБТ-прайд завершився сутичками: що відомо (відео)
Зафіксовано перші прямі сутички між представниками акції проти Прайду та учасниками ЛГБТ-ходи
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

На Приморському бульварі відбулася акція за «традиційні цінності»

У неділю, 17 травня, в центрі Одеси відбулася публічна хода учасників ЛГБТ-прайду. Одночасно на цій же локації розгорнулася масштабна акція протесту прихильників традиційних сімейних цінностей, яка зрештою переросла у фізичне протистояння та сутички між опонентами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Маршрут ходи учасників Прайд-параду був заздалегідь визначений через Приморський бульвар. Користувачі соцмереж та регіональні телеграм-канали активно поширювали відеокадри, на яких видно формування колон активістів із відповідною символікою та плакатами.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Проте практично одночасно на бульварі з'явилися чисельні групи опонентів заходу – представники організацій та прихильники традиційних поглядів на родину. Частина з протестувальників прийшла на місце події у балаклавах. Організатори контрпікету розгорнули свої прапори та скандували ключові гасла: «Сім’я! Порядок! Традиція!».

Ситуація у центрі Одеси залишалася напруженою з перших хвилин. Для забезпечення громадського порядку міська влада та Нацполіція залучили значні сили правоохоронців, які намагалися виставити кордони та розмежувати два табори задля безпеки громадян.

Попри щільне супроводження поліції, утримати ситуацію в мирному руслі повністю не вдалося. Станом на теперішній час офіційно зафіксовано перші прямі сутички між представниками радикально налаштованих учасників акції проти Прайду та безпосередніми учасниками ЛГБТ-ходи. Очевидці повідомляють про локальні бійки та спроби прориву поліцейських ліній.

Наразі офіційних коментарів від Головного управління Національної поліції в Одеській області чи представників Одеської міської ради щодо точної кількості затриманих та постраждалих внаслідок інциденту не надходило. Правоохоронці продовжують роботу у посиленому режимі для стабілізації обстановки в історичній частині міста.

Нагадаємо, посеред дня у середу, 13 травня, росіяни масовано атакують дронами-камікадзе центральні, західні та південні області України. В Одесі уламки збитого безпілотника впали на дах дев'ятиповерхового будинку. Спалахнула пожежа в припаркованих поруч легкових автомобілях, розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Теги: ЛГБТ Одеса парад бійка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Харків, стрілянина у Києві: головне за ніч
Атака на Харків, стрілянина у Києві: головне за ніч
10 травня, 05:28
Як Путін перетворив день пам'яті на державний кривавий карнавал
Від дня пам'яті до карнавалу смерті: що Путін зробив із 9 травня
9 травня, 13:23
Кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового
В Одесі затримано агента РФ, який який намагався вбити високопосадовця ВМС
9 травня, 11:06
У Новосибірську росіян із 9 травня привітав… орангутанг
Донос через орангутанга: у РФ спалахнув скандал перед 9 травня
9 травня, 01:58
Путін збудував «кільце страху» навколо Москви через загрозу дронів
ЗМІ: Путін у паніці через 9 травня. Диктатор наказав стягнути ППО до Москви
5 травня, 18:29
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наполягає на діалозі з Росією попри критику з боку Євросоюзу
Фіцо летить до Путіна 9 травня, але на параді не буде
4 травня, 20:45
Туск не радить Україні іти на поступки РФ
Туск оцінив мирну пропозицію Кремля
3 травня, 18:59
Уночі окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеси
Масована атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
27 квiтня, 11:29
Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 24 квітня
Атака на Одесу: удари припали по будинках, зруйновано квартири, є поранені
24 квiтня, 02:41

Новини

В Одесі ЛГБТ-прайд завершився сутичками: що відомо (відео)
В Одесі ЛГБТ-прайд завершився сутичками: що відомо (відео)
«Укрзалізниця» повідомила про зміни руху поїздів: перелік рейсів
«Укрзалізниця» повідомила про зміни руху поїздів: перелік рейсів
Одещина: окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі
Одещина: окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі
В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю під час прогулянки
В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю під час прогулянки
Олійна пляма після ворожого обстрілу дісталася Тузлівських лиманів. Чи є загроза природному парку?
Олійна пляма після ворожого обстрілу дісталася Тузлівських лиманів. Чи є загроза природному парку?
На Одещині чоловік із ножем напав на військових ТЦК, вони у важкому стані
На Одещині чоловік із ножем напав на військових ТЦК, вони у важкому стані

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua