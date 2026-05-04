Фіцо летить до Путіна 9 травня, але на параді не буде

Фіцо: покладу квіти, зустрінуся з Путіним – і поїду. Брати участь у параді не планую

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що 9 травня прилетить до Москви, де покладе квіти до Могили Невідомого солдата та проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому він запевняє, що участі у військовому параді не братиме. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на словацьке державне агентство TASR.

Словацький прем'єр описав свій візит як суто меморіальний – данина пам'яті червоноармійцям, які загинули за визволення Словаччини від нацистської окупації.

«Я покладу квіти до Могили Невідомого солдата Червоної армії, щоб висловити вдячність за визволення від імені словацьких жінок і чоловіків, і матиму коротку зустріч із президентом Путіним. Це все. Я не братиму участі в жодному військовому параді. Це буде той самий формат, що і раніше», – заявив Фіцо.

Кремль стверджує інше

Втім, позиція словацького прем'єра розходиться з тим, що заявив Кремль. Помічник Путіна Юрій Ушаков раніше підтвердив, що Фіцо долучиться до параду як іноземний гість. Кому вірити – поки незрозуміло.

Фіцо також зазначив, що на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані інші лідери не ставили йому запитань про заплановану поїздку до Москви. На його думку, він має «аргументи, які неможливо спростувати» на користь необхідності діалогу з Росією.

Логістичний марафон

Дістатися до Москви Фіцо також непросто. Естонія, Литва, Латвія та Польща відмовили у праві прольоту урядового борту Словаччини через свій повітряний простір. Врешті дозвіл на проліт надала Чехія – словацький літак пройде через чеський повітряний простір.



Нагадаємо, ще у квітні «Главком» повідомляв, що Фіцо шукає альтернативний маршрут до Москви після заборони з боку країн Балтії. Тоді словацька сторона звернулася до Польщі з відповідним запитом, але та не надала дозволу.