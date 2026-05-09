Донос через орангутанга: у РФ спалахнув скандал перед 9 травня

Іванна Гончар
У Новосибірську росіян із 9 травня привітав… орангутанг
фото: соціальні мережі

Після скарг місцевих жителів банер із орангутаном прибрали 

У Новосибірську банер із орангутаном, який вітав росіян із 9 травня, провокував справжній скандал. Після хвилі обурення місцевих жителів плакат прибрали, а ситуацією зацікавилися Роскомнадзор і прокуратура, пише «Главком».

Йдеться про рекламний білборд місцевого зоопарку. На плакаті був зображений орангутан, який «вітав» росіян із днем перемоги.

Однак частина мешканців Новосибірська вважала таке привітання образливим та почала масово скаржитися «куди слід».

У соцмережах росіяни писали, що «мавпа і 9 травня – несумісні», а замість орангутана на плакаті «треба було розмістити іншу тварину».

Після скандалу у мерії Новосибірська заявили, що зоопарк підготував кілька варіантів святкових макетів із тваринами, які найбільше подобаються відвідувачам.

«Багато новосибірців вважали банер з орангутаном недоречним. Його вже прибрали з вулиць міста», – повідомили у пресслужбі мерії.

Тим часом місцева прокуратура вже підтвердила, що почала перевірку ситуації навколо привітання з орангутаном.

До слова, у Росії спалахнула хвиля обурення після появи указу президента України Володимира Зеленського про дозвіл провести парад 9 травня у Москві. Документ та реакція на нього швидко розлетілися російськими Telegram-каналами.

Донос через орангутанга: у РФ спалахнув скандал перед 9 травня
