В Одесі на інклюзивному пляжі «Безмеж» відбулися Всеукраїнські ветеранські змагання

Захід об’єднав понад 100 ветеранів та ветеранок з усієї країни

Учасники змагалися у влучності на відстані 18 метрів у категоріях «початківці» та «просунуті»

Змагання з адаптивних видів спорту «На хвилі» зібрали 140 ветеранів з різних регіонів України. Змагалися учасники у чотирьох дисциплінах: стрільбі з лука, боччі, веслуванні на тренажерах та баскетболі на візках. Тривав захід із 19 по 21 вересня.

Як повідомляється, співорганізаторами виступили: Міністерство у справах ветеранів, Одеська ОВА, ГО «Вільні воїни»; Одеська обласна федерація адаптивного спорту та підтримки ветеранів та БФ «Безмежні можливості».

«Мав честь бути поруч із нашими захисниками під час ветеранських змагань. До Одеси приїхали ветерани з усієї України, щоб довести: спорт лікує, об’єднує й відкриває нові горизонти», – зазначив у своєму телеграм-каналі засновник БФ «Безмежні можливості» та віцепрезидент Одеської обласної федерації адаптивного спорту та підтримки ветеранів Юрій Дегас.

Він підкреслив, що «змагання стали можливими завдяки спільній взаємодії влади, бізнесу та громадськості».

8 фото На весь екран













фото: facebook.com/oda.odesa

До відкриття заходу долучилися Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.