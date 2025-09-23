Головна Одеса Новини
В Одесі на інклюзивному пляжі «Безмеж» відбулися Всеукраїнські ветеранські змагання

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
В Одесі на інклюзивному пляжі «Безмеж» відбулися Всеукраїнські ветеранські змагання
Захід об’єднав понад 100 ветеранів та ветеранок з усієї країни
фото: facebook.com/oda.odesa

Учасники змагалися у влучності на відстані 18 метрів у категоріях «початківці» та «просунуті»

Змагання з адаптивних видів спорту «На хвилі» зібрали 140 ветеранів з різних регіонів України. Змагалися учасники у чотирьох дисциплінах: стрільбі з лука, боччі, веслуванні на тренажерах та баскетболі на візках. Тривав захід із 19 по 21 вересня.

Як повідомляється, співорганізаторами виступили: Міністерство у справах ветеранів, Одеська ОВА, ГО «Вільні воїни»; Одеська обласна федерація адаптивного спорту та підтримки ветеранів та БФ «Безмежні можливості».

«Мав честь бути поруч із нашими захисниками під час ветеранських змагань. До Одеси приїхали ветерани з усієї України, щоб довести: спорт лікує, об’єднує й відкриває нові горизонти», – зазначив у своєму телеграм-каналі засновник БФ «Безмежні можливості» та віцепрезидент Одеської обласної федерації адаптивного спорту та підтримки ветеранів Юрій Дегас. 

Він підкреслив, що «змагання стали можливими завдяки спільній взаємодії влади, бізнесу та громадськості».

фото: facebook.com/oda.odesa

До відкриття заходу долучилися Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

