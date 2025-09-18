Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна закликає відсторонити військових з Росії від чемпіонату світу з веслувального слалому

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна закликає відсторонити військових з Росії від чемпіонату світу з веслувального слалому
Нейтральний атлет Харламцев має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації

Чемпіонат світу з веслувального слалому пройде в Пенріті (Австралія) з 29 вересня по 4 жовтня

Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України та Федерація каное України звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації каное з закликом не допустити участі атлетів із Росії у чемпіонаті світу з веслувального слалому, який відбудеться 29 вересня – 4 жовтня 2025 року у Пенріті (Австралія). Про це повідомляє «Главком».

Підставою для звернення стало рішення Міжнародної федерації каное допустити російських спортсменів до змагань – попри наявність фактів їхньої участі в пропагандистських заходах або належності до силових структур РФ.

«Міністерство молоді та спорту України висловлює вдячність журналістам-розслідувачам видання «Главком» за надані докази, що допомогли ідентифікувати зв’язки російських спортсменів із пропагандою та військовими структурами», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА – тепер вони можуть взяти участь у чемпіонаті світу з веслувального слалому.

Зокрема, нейтральний статус отримала росіянка Алсу Міназова.

Раніше вона брала участь у пропагандистських зустрічах з соратником російського диктатора Володимира Путіна міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та підсанкційним главою республіки Башкортостан Радієм Хабіровим.

Також нейтральний статус отримали двоє членів російського військового клубу ЦСКА – Павло Котов та Олександр Харламцев.

Україна закликає відсторонити військових з Росії від чемпіонату світу з веслувального слалому фото 1

Харламцев також має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації.

Україна закликає відсторонити військових з Росії від чемпіонату світу з веслувального слалому фото 2

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує спортивним федераціям допускати до змагань росіян, які були помічені у підтримці війни, а також причетних до військових структур РФ.

Отже, участь Котова, Харламцева та Міназової у чемпіонаті світу суперечить рекомендаціям МОК.

Нагадаємо, віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим та є представницею військового клубу ЦСКА, пропустила чемпіонат світу зі стрільби з лука.

Теги: росія спорт веслування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін може потрапити в пастку власних понтів
Путін може потрапити в пастку власних понтів
Сьогодні, 07:24
Гра Росії з США – це конфлікт з Китаєм. На кону – рідкоземи Арктики
Гра між США, Китаєм і Європою. Путін йде ва-банк
16 вересня, 11:06
Трамп розкритикував медіа та демократів
«Зазнають краху». Трамп накинувся на ЗМІ та демократів через Росію
18 серпня, 17:24
Поблизу НПЗ зафіксовано пожежу
Дрони атакували Новошахтинський НПЗ 
21 серпня, 00:38
Дрони атакували Росію
Декілька регіонів Росії опинились під атакою дронів
23 серпня, 22:55
«Тюльпан» призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд, здатен вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності
Трамп повідомив, що США і РФ обговорюють обмеження ядерної зброї
25 серпня, 20:31
Росіянки оригінально готуються до чемпіонату світу з боротьби
Жіноча збірна Росії з боротьби провела фотосесію на тлі портрета Путіна
27 серпня, 16:35
Грем визнав, що попередні санкції Заходу проти Росії не дали бажаного результату
Грем закликав Європу підтримати Трампа та запровадити санкції проти торгових партнерів РФ
15 вересня, 01:53
Українці не залишилися без перемог на чемпіонаті світу з дзюдо
Україна здобула 10 нагород на чемпіонаті світу з сумо
15 вересня, 16:38

Новини

Україна закликає відсторонити військових з Росії від чемпіонату світу з веслувального слалому
Україна закликає відсторонити військових з Росії від чемпіонату світу з веслувального слалому
Магучіх і Левченко подолали кваліфікацію чемпіонату світу з легкої атлетики: коли фінал
Магучіх і Левченко подолали кваліфікацію чемпіонату світу з легкої атлетики: коли фінал
Російські керлінгісти пропустять Олімпіаду-2026
Російські керлінгісти пропустять Олімпіаду-2026
У Вищій жіночій лізі з баскетболу у новому сезоні зіграють дев'ять команд
У Вищій жіночій лізі з баскетболу у новому сезоні зіграють дев'ять команд
Жіночий Кубок Європи: «Колос» вибув із турніру
Жіночий Кубок Європи: «Колос» вибув із турніру
МОК пояснив, чому відмовився усувати ізраїльських спортсменів від змагань
МОК пояснив, чому відмовився усувати ізраїльських спортсменів від змагань

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УМЦ МП
Сьогодні, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua