В Одесі нагородили переможців народного рейтингу «Топ Лікар - 2019»



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Одеські медики - переможці конкурсу кращих лікарів Півдня України

В Одесі підбили підсумки голосування в конкурсі кращих лікарів Півдня України «Топ Доктор - 2019». Рейтинг заснований з метою висвітлення та популяризації діяльності видатних особистостей - лідерів української медицини, які своїм служінням піклуються, зберігають і відновлюють здоров'я тисячам пацієнтів, творять і примножують славу Південного регіону і всієї України.

У рейтингу брали участь понад 200 лікарів, з яких за підсумками онлайн-голосування були обрані 44 переможці. Під час проведення конкурсу за учасників сумарно було подано близько 150 тисяч голосів.

До числа переможців рейтингу лікарів Південного регіону «Топ Лікар - 2019» увійшли ряд представників сфери охорони здоров'я м.Одеси:

У номінації «Гордість Одеси» нагороджені:

Головатюк-Юзефпольська Ірина Ліонеліївна - головний лікар пологового будинку №1;

Турчин Микола Іванович - головний лікар міської клінічної лікарні №11.

У номінації «За збереження майбутнього нації» нагороджені:

Голубенко Максим Юрійович - головний лікар пологового будинку №2;

Горіщак Сергій Петрович - директор дитячої міської поліклініки №6.

У номінації «Новатор у сфері медицини» нагороджений: Варзар Сергій Олександрович - ординатор другого травматологічного відділення міської клінічної лікарні №11.

У номінації «За збереження традицій у сфері медицини» нагороджені:

Малихіна Тетяна Ігорівна - голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я Одеської міської ради, директорка клінічного санаторію ім. Горького.

Кедик Ірина Ігорівна - директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги №14.