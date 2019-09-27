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    В Одесі нагородили переможців народного рейтингу «Топ Лікар - 2019»

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    В Одесі нагородили переможців народного рейтингу «Топ Лікар - 2019»

    Одеські медики - переможці конкурсу кращих лікарів Півдня України

    В Одесі підбили підсумки голосування в конкурсі кращих лікарів Півдня України «Топ Доктор - 2019». Рейтинг заснований з метою висвітлення та популяризації діяльності видатних особистостей - лідерів української медицини, які своїм служінням піклуються, зберігають і відновлюють здоров'я тисячам пацієнтів, творять і примножують славу Південного регіону і всієї України.

    У рейтингу брали участь понад 200 лікарів, з яких за підсумками онлайн-голосування були обрані 44 переможці. Під час проведення конкурсу за учасників сумарно було подано близько 150 тисяч голосів.

    До числа переможців рейтингу лікарів Південного регіону «Топ Лікар - 2019» увійшли ряд представників сфери охорони здоров'я м.Одеси:

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    У номінації «Гордість Одеси» нагороджені:

    Головатюк-Юзефпольська Ірина Ліонеліївна - головний лікар пологового будинку №1;

    Турчин Микола Іванович - головний лікар міської клінічної лікарні №11.

    У номінації «За збереження майбутнього нації» нагороджені:

    Голубенко Максим Юрійович - головний лікар пологового будинку №2;

    Горіщак Сергій Петрович - директор дитячої міської поліклініки №6.

    У номінації «Новатор у сфері медицини» нагороджений: Варзар Сергій Олександрович - ординатор другого травматологічного відділення міської клінічної лікарні №11.

    У номінації «За збереження традицій у сфері медицини» нагороджені:

    Малихіна Тетяна Ігорівна - голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я Одеської міської ради, директорка клінічного санаторію ім. Горького.

    Кедик Ірина Ігорівна - директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги №14.

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