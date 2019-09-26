Суд залишив в СІЗО адміністратора згорілого одеського готелю «Токіо Стар»



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У ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа, в якій загинули дев’ятеро людей

Суд не відпустив Ірину Паровик на поруки

Одеський апеляційний суд відмовився пом’якшувати запобіжний захід адміністратору згорілого готелю «Токіо Стар» Ірині Паровик і залишив її в СІЗО до 18 жовтня.

Про це повідомляє Думська.

Суд відхилив пропозицію депутата міськради Ольги Квасницької і першого заступника начальника управління Фонду соціального страхування в Одеській області Олександра Сомова, які заявили про готовність взяти Ірину на поруки.

Відзначимо, що це сталося після того, як до справи долучили трудову книжку Паровик і дані з Пенсійного фонду, відповідно до яких Ірина не отримувала зарплату в фірмі «Галатея» (власник готелю «Паравоз»), а останні виплати зарплати здійснював ФОП Терновський ще у вересні 2018 року.

У Ірини Паровик дві маленькі доньки. Одній п’ять років, іншій – рік і дев’ять місяців. Чоловік працює, і щоб доглядати за дітьми, довелося викликати з Балти 70-річну бабусю.

Минулого тижня старшого адміністратора готелю «Токіо-Стар» взяли під варту.

Як відомо, 20 серпня Київський райсуд Одеси обрав власнику готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному запобіжний захід - 60 діб слідчого ізолятора без права вийти під грошову заставу.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі перебувалоорієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.