В Одесі невідомі «замінували» банк

На місці події працюють всі спецслужби

В Одесі на вулиці Єврейській «замінували» банк. Про це повідомляє Telegram-канал Компас Одесса.

Вранці 17 лютого надійшло повідомлення про «замінування» банку Credit Agricole на Єврейській площі.

На місці події працюють всі спецслужби. Людей із приміщення евакуювали.

Примітно, що останніми тижнями хвиля анонімних повідомлень про «мінування» прокотилася не лише Києвом, а й усією Україною. У МВС розповіли, що з початку року в країні зафіксували більше хибних повідомлень про «мінування», ніж за минулий рік.

До слова, збільшення кількості фейкових мінувань, які з особливою активністю накрили останнім часом Україну, правоохоронці трактують як провокації російської сторони у гібридній війні з Україною. Зокрема на цьому акцентував увагу в інтерв’ю «Главкому» заступник Кличка Андрій Крищенко. Він розповів, як змінилась система реагування на масові «мінування».

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