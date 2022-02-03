Студенти Могилянки оголосили страйк через вибори президента закладу

Студенти не переривають навчальний процес

Органи студентського самоврядування Національного університету «Києво-Могилянська академія» оголосили безстроковий страйк. Студенти протестують проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета про невизнання результатів виборів президента закладу і призначення нового конкурсу. Про це йдеться у спільній заяві органів студентського самоврядування, оприлюдненій на сайті академії.

«Міністерство освіти і науки України перевищило свої повноваження і не визнало результати виборів президента Національного університету «Києво-Могилянська академія». Ми вважаємо наказ міністерства про призначення нового конкурсу на посаду президента недотриманням чинного законодавства, наступом на університетську автономію та знеціненням академічних свобод. У міністерства відсутні повноваження щодо визнання чи невизнання результатів голосування. Такі повноваження надані Законом України “Про вищу освіту” виключно Організаційному комітету виборів», – йдеться у заяві.

Студентські органи самоврядування наголосили, що не переривають навчальний процес, але зазначили, що під час акцій протесту студенти мають право не відвідувати заняття.

«Цим рішенням органи студентського самоврядування висловлюють свою незгоду з рішенням міністерства. Ми підтримуємо право могилянців самостійно обирати свого президента. Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію НаУКМА забезпечити право студентів на протест!» – заявили студенти.

Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, що Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Нагадаємо, 27 січня під час другого туру виборі президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» на дільницю увірвалася група невідомих у масках та викрала скриньку з бюлетенями. Її згодом знайшли поліцейські. Скринька була пошкоджена, але пломбу з неї не зірвали. Друга скринька, яку залили зеленкою, також була неушкодженою. Виборча комісія змогла підбити підсумки виборів, оскільки кількість виданих бюлетенів зійшлася з кількістю бюлетенів, які були в скриньках. За результатами виборів переміг колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт. За посаду президента академії змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.

Напередодні стало відомо, що Міносвіти не визнає вибори президента у Могилянці. Очільник міністерства додав, що як буде проведено процес виборів без порушень, буде обраний президент вишу колективом легітимно, то відповідно до процедури, Міносвіти підпише з ним контракт.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Києво-Могилянська академія не змогла обрати президента. Тоді жодний із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів.



