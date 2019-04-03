Поблизу ВДНГ Toyota влетіла у Lada під час оформлення ДТП (фото, відео)



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Автомобілі отримали серйозні пошкодження Фото: Інформатор

На Голосіївському проспекті сталася подвійна аварія

У вівторок, 2 квітня,у Києві на Голосіївському проспекті, 128 сталася аварія за участю автомобілів Toyota Camry, 2108 і «Волга». Спершу Lada 2108 легко зачепила «Волгу», а під час оформлення аварії в автомобілі на швидкості влетіла Camry.

Перша ДТП сталася близько 22:00, друга аварія сталася близько 22:20. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Lada 2108, він разом з другом рухався по Голосіївському проспекту в бік Умані. Не доїжджаючи до ВДНГ відбулося невелике дистанційне зіткнення між його машиною і «Волгою», яка, на думку чоловіка за кермом Lada, занадто різко загальмувала.

Чоловіки вирішили обійтися без поліції, і виставили знак ДТП. Водій Lada разом з товаришем знаходився в салоні свого автомобіля під час того, як у них на швидкості влетіла Toyota Camry. Чоловік за кермом Toyota пояснив, що йшов на обгін, проте перед ним вийшов ще один автомобіль і позбавив його місця для маневру, через що і сталося зіткнення.

На щастя, в результаті аварії ніхто з її учасників не постраждав. На місце ДТП приїжджала «швидка», проте допомога медиків нікому не знадобилася.

Автомобілі отримали серйозні пошкодження. Найбільше постраждала Lada. У автомобіля повністю зім'яті передня і задня частини. У Toyota розбита вся передня частина і моторний відсік. Найменше пошкоджень отримала «Волга». У неї розбитий задній бампер.

На місці працювали два екіпажі патрульної поліції і «швидка». Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.