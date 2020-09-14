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    В Одесі послугою «єМалятко» скористалися вже 829 сімей

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    В Одесі послугою «єМалятко» скористалися вже 829 сімей

    В Одесі за півроку 829 родин скористались комплексною послугою єМалятко та отримали 3 563 послуг

    З початку впровадження в Одесі проєкту єМалятко пройшло вже півроку. За цей період 829 родин скористались комплексною послугою та отримали 3 563 послуг, з них:

    батьки 829 новонароджених визначились з громадянством дитини та отримали свідоцтва про народження;
    786 немовлят також зареєстрували у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та внесли номер у свідоцтво про народження;
    376 новонароджених одеситів одразу отримали реєстрацію місця проживання;
    660 родин скористались можливістю призначення допомоги при народженні дитини та одній родині призначена допомога на дітей, які виховуються у багатодітній сім’ї;
    інформація про 75 новонароджених внесена до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису про дитини в ньому - цей номер також внесений до свідоцтва про народження.

    єМалятко- це зручно та швидко. Батькам не потрібно відвідувати кілька державних установ, достатньо лише звернутись до адміністратора ЦНАПу та отримати до 8 документів за 1 заявою.

    Послуга єМалятко надається:

    у головному офісі Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: вул. Косовська, 2Д;
    у пологовому будинку №1 за адресою: вул. Слєпньова, 3;
    у районному підрозділі Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради у Суворовському районі: проспект Добровольського, 106.

    Записатись на прийом та отримати детальну консультацію можна  на сайті https://cnap.odessa.ua/e-tickets/ , вибравши зручний час для візиту в Центр  або за телефонами call-центру (048) 70-55-555, 15-35. 
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