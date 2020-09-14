В Одесі послугою «єМалятко» скористалися вже 829 сімей



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В Одесі за півроку 829 родин скористались комплексною послугою єМалятко та отримали 3 563 послуг

З початку впровадження в Одесі проєкту єМалятко пройшло вже півроку. За цей період 829 родин скористались комплексною послугою та отримали 3 563 послуг, з них:

батьки 829 новонароджених визначились з громадянством дитини та отримали свідоцтва про народження;

786 немовлят також зареєстрували у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та внесли номер у свідоцтво про народження;

376 новонароджених одеситів одразу отримали реєстрацію місця проживання;

660 родин скористались можливістю призначення допомоги при народженні дитини та одній родині призначена допомога на дітей, які виховуються у багатодітній сім’ї;

інформація про 75 новонароджених внесена до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису про дитини в ньому - цей номер також внесений до свідоцтва про народження.

єМалятко- це зручно та швидко. Батькам не потрібно відвідувати кілька державних установ, достатньо лише звернутись до адміністратора ЦНАПу та отримати до 8 документів за 1 заявою.

Послуга єМалятко надається:

у головному офісі Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: вул. Косовська, 2Д;

у пологовому будинку №1 за адресою: вул. Слєпньова, 3;

у районному підрозділі Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради у Суворовському районі: проспект Добровольського, 106.