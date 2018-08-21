В Одесі проведуть третій напівмарафон



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Спортивне свято у Південній Пальмірі

26 серпня в Одесі проведуть 3rd Odesa Half Marathon. За словами організаторів, очікується близько 2 тисяч учасників, в тому числі і з інших країн - лідером по числу заявок є Молдова, за нею йдуть Білорусь, Франція і Італія.

«Приходьте повболівати за своїх близьких, за друзів. Адже в напівмарафоні біжать і політики, і бізнесмени, і люди з шоу-бізнесу. У нас ще буде сімейний забіг. Беріть коляску, беріть собаку, приєднуйтесь », - підкреслив генеральний менеджер «Run Ukraine» Дмитро Черницький.

Відзначимо, призовий фонд становить 65 тисяч гривень, він буде поділений між п'ятьма першими прийшли до фінішу жінками і чоловіками.

Заступник начальника управління з питань фізичної культури і спорту Олексій Мурин заявив, що третій напівмарафон - це «справжнє свято спорту для жителів Одеси і гостей міста».

Спортсмени стартують від Оперного театру, біжать центральними вулицями, Французькому бульвару і Трасі здоров'я. Тому в 7 ранку, 26 серпня, центральна частина міста буде частково перекрита.

Кожен фінішував, як запевняють організатори, отримає пам'ятну медаль.

Джерело: Пушкинская.net