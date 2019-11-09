В Одесі проводять контрольні перевірки з питань призначення та перерахунку пенсій



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За 9 місяців 2019 року районними відділами Пенсійного фонду призначено 5325 та перераховано 14485 пенсій

Відповідно до чинного законодавства функції здійснення нагляду за дотриманням вимог під час призначення (перерахунку) і виплати пенсій органами Пенсійного фонду України покладені на відділ з питань нагляду за призначенням, перерахунком та виплатою пенсій управління праці департаменту департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Станом на 1 жовтня 2019 року фахівцями відділу проведено контрольні заходи в 4-х районних відділах з питань призначення та перерахунків пенсій міста Одеси управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Нагляд за правильністю і своєчасністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій здійснювався шляхом перевірки пенсійних справ за такими напрямками:

відповідність прийнятого рішення про призначення (перерахунок) пенсій чинному законодавству;

дотримання установленого законодавством порядку оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій та зняття з обліку;

строки призначення (перерахунку) та виплати пенсій;

виплата допомоги на поховання та виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера.

Так, за 9 місяців 2019 року районними відділами Пенсійного фонду призначено 5325 та перераховано 14485 пенсій. З них вибірково перевірено 2809 (14,18%) пенсійних справ.

За результатами проведеної роботи встановлено 182 порушення пенсійного законодавства, 90 з яких було виправлено під час перевірки. По 68 пенсійних справах виявлено недоплату пенсій на загальну суму 24440,87 грн.

Найбільш типовими помилками щодо призначення (перерахунку) пенсій були порушення:

1. Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме:

- ст. 24 щодо визначення страхового стажу;

- ст. 40 щодо визначення заробітної плати для обчислення пенсії;

2. п. 4.3 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій щодо зарахування останнього місяця роботи, що передує місяцю подання заяви про призначення пенсії;

3. п. 3¹ Постанови Кабінету Міністрів від 26.06.2019 року № 543 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» щодо здійснення доплати до пенсії у сумі, що не вистачає до розміру 2000,00 грн.

За інформацією Пенсійного фонду України середній розмір пенсії по Україні станом на 01.10.2019 року складає 3019,62 грн.

Середній розмір пенсій у розрізі районів міста, за даними Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, становить:

Відділ № 9 (Київський) Відділ№ 13 (Малиновський) Відділ № 16 (Приморський) Відділ № 19 (Суворовський) 1 квартал Чисельність пенсіонерів 59684 53024 52466 86973 Середній розмір пенсії 3056,14 грн. 2704,99 грн. 3056,14 грн. 3288,65 грн. 2 квартал Чисельність пенсіонерів 59466 53106 52466 70779 Середній розмір пенсії 3143,09 грн. 2995,02 грн. 3164,25 грн. 3118,30 грн. 3 квартал Чисельність пенсіонерів 59357 54076 52466 70652 Середній розмір пенсії 3149,57 грн. 3151,10 грн. 3261,48 грн. 4447,60 грн.



Разом з тим, спеціалістами відділу проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення під час особистих прийомів та здійснення контрольної роботи в районних відділах Пенсійного фонду України м. Одеси.

Всього за звітний період до відділу надійшло 43 звернення, з якіх 7 – з виконавчого комітету Одеської міської ради.