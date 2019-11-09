  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі проводять контрольні перевірки з питань призначення та перерахунку пенсій

    • Розсилка
    В Одесі проводять контрольні перевірки з питань призначення та перерахунку пенсій

    За 9 місяців 2019 року районними відділами Пенсійного фонду призначено 5325 та перераховано 14485 пенсій

    Відповідно до чинного законодавства функції здійснення нагляду за дотриманням вимог під час призначення (перерахунку) і виплати пенсій органами Пенсійного фонду України покладені на відділ з питань нагляду за призначенням, перерахунком та виплатою пенсій управління праці департаменту департаменту праці та соціальної політики  Одеської міської ради.

    Станом на 1 жовтня 2019 року фахівцями відділу проведено контрольні заходи в 4-х районних відділах з питань призначення та перерахунків пенсій міста Одеси управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області. 

    Нагляд за правильністю і своєчасністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій здійснювався шляхом перевірки пенсійних справ за такими напрямками:

    • відповідність прийнятого рішення про призначення (перерахунок) пенсій чинному законодавству;
    • дотримання установленого законодавством порядку оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій та зняття з обліку;
    • строки призначення (перерахунку) та виплати пенсій;
    • виплата допомоги на поховання та виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера.

    Так, за 9 місяців 2019 року районними відділами Пенсійного фонду призначено 5325 та перераховано 14485 пенсій. З них вибірково перевірено 2809 (14,18%) пенсійних справ.

    За результатами проведеної роботи встановлено 182 порушення пенсійного законодавства, 90 з яких було виправлено під час перевірки. По 68 пенсійних справах виявлено недоплату пенсій на загальну суму 24440,87 грн.

    Найбільш типовими помилками щодо призначення (перерахунку) пенсій були порушення:

    1. Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме:
    - ст. 24 щодо визначення страхового стажу;
    - ст. 40 щодо визначення заробітної плати для обчислення пенсії;
    2. п. 4.3 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій щодо зарахування останнього місяця роботи, що передує місяцю подання заяви про призначення пенсії;
    3. п. 3¹ Постанови Кабінету Міністрів від 26.06.2019 року № 543 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» щодо здійснення доплати до пенсії у сумі, що не вистачає до розміру 2000,00 грн.

    За інформацією Пенсійного фонду України середній розмір пенсії по Україні станом на 01.10.2019 року складає 3019,62 грн.

    Середній розмір пенсій у розрізі районів міста, за даними Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, становить:

     
     
    Відділ № 9 (Київський)
    Відділ№ 13
    (Малиновський)
    Відділ № 16 (Приморський)
    Відділ № 19 (Суворовський)
    1 квартал
    Чисельність пенсіонерів
    59684
    53024
    52466
    86973
    Середній розмір пенсії
    3056,14 грн.
    2704,99 грн.
    3056,14 грн.
    3288,65 грн.
    2 квартал
    Чисельність пенсіонерів
    59466
    53106
    52466
    70779
    Середній розмір пенсії
    3143,09 грн.
    2995,02 грн.
    3164,25 грн.
    3118,30 грн.
    3 квартал
    Чисельність пенсіонерів
    59357
    54076
    52466
    70652
    Середній розмір пенсії
    3149,57 грн.
    3151,10 грн.
    3261,48 грн.
    4447,60 грн.

     
    Разом з тим, спеціалістами відділу проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення під час особистих прийомів та здійснення контрольної роботи в районних відділах Пенсійного фонду України м. Одеси.

    Всього за звітний період до відділу надійшло 43 звернення, з якіх 7 – з виконавчого комітету Одеської міської ради.

     Читайте також: Монетизація 2.0. Пільговики отримують шокуючі платіжки

    Одеса пенсія поховання населення страхування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ