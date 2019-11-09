В Одесі проводять контрольні перевірки з питань призначення та перерахунку пенсій
За 9 місяців 2019 року районними відділами Пенсійного фонду призначено 5325 та перераховано 14485 пенсій
Відповідно до чинного законодавства функції здійснення нагляду за дотриманням вимог під час призначення (перерахунку) і виплати пенсій органами Пенсійного фонду України покладені на відділ з питань нагляду за призначенням, перерахунком та виплатою пенсій управління праці департаменту департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
Станом на 1 жовтня 2019 року фахівцями відділу проведено контрольні заходи в 4-х районних відділах з питань призначення та перерахунків пенсій міста Одеси управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.
Нагляд за правильністю і своєчасністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій здійснювався шляхом перевірки пенсійних справ за такими напрямками:
- відповідність прийнятого рішення про призначення (перерахунок) пенсій чинному законодавству;
- дотримання установленого законодавством порядку оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій та зняття з обліку;
- строки призначення (перерахунку) та виплати пенсій;
- виплата допомоги на поховання та виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера.
Так, за 9 місяців 2019 року районними відділами Пенсійного фонду призначено 5325 та перераховано 14485 пенсій. З них вибірково перевірено 2809 (14,18%) пенсійних справ.
За результатами проведеної роботи встановлено 182 порушення пенсійного законодавства, 90 з яких було виправлено під час перевірки. По 68 пенсійних справах виявлено недоплату пенсій на загальну суму 24440,87 грн.
Найбільш типовими помилками щодо призначення (перерахунку) пенсій були порушення:
1. Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме:
- ст. 24 щодо визначення страхового стажу;
- ст. 40 щодо визначення заробітної плати для обчислення пенсії;
2. п. 4.3 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій щодо зарахування останнього місяця роботи, що передує місяцю подання заяви про призначення пенсії;
3. п. 3¹ Постанови Кабінету Міністрів від 26.06.2019 року № 543 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» щодо здійснення доплати до пенсії у сумі, що не вистачає до розміру 2000,00 грн.
За інформацією Пенсійного фонду України середній розмір пенсії по Україні станом на 01.10.2019 року складає 3019,62 грн.
Середній розмір пенсій у розрізі районів міста, за даними Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, становить:
|
|
|
Відділ № 9 (Київський)
|
Відділ№ 13
(Малиновський)
|
Відділ № 16 (Приморський)
|
Відділ № 19 (Суворовський)
|
1 квартал
|
Чисельність пенсіонерів
|
59684
|
53024
|
52466
|
86973
|
Середній розмір пенсії
|
3056,14 грн.
|
2704,99 грн.
|
3056,14 грн.
|
3288,65 грн.
|
2 квартал
|
Чисельність пенсіонерів
|
59466
|
53106
|
52466
|
70779
|
Середній розмір пенсії
|
3143,09 грн.
|
2995,02 грн.
|
3164,25 грн.
|
3118,30 грн.
|
3 квартал
|
Чисельність пенсіонерів
|
59357
|
54076
|
52466
|
70652
|
Середній розмір пенсії
|
3149,57 грн.
|
3151,10 грн.
|
3261,48 грн.
|
4447,60 грн.
Разом з тим, спеціалістами відділу проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення під час особистих прийомів та здійснення контрольної роботи в районних відділах Пенсійного фонду України м. Одеси.
Всього за звітний період до відділу надійшло 43 звернення, з якіх 7 – з виконавчого комітету Одеської міської ради.