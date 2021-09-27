В Одесі пройшла презентація програми «Чорноморська ініціатива Бориса Колеснікова»

Колесніков пропонує створити спонсорський комітет з підготовки заявки на проведення Олімпійських ігор в Одесі в 2036 році

У понеділок, 27 вересня в одному з одеських конференц-залів відбулася презентація програми лідера партії «Україна – наш дім» «Чорноморська ініціатива Бориса Колеснікова».

Під час свого виступу політик зазначив, що ця ініціатива виходить за рамки Одеси та Одеської області і охоплює цілий регіон.

«Проаналізувавши ситуацію в регіоні, ми пропонуємо великий проект, який умовно назвали «Чорноморською ініціативою» і який у разі його успіху може розширитися до «Чорноморсько-Азовської ініціативи». Йдеться про об'єднання потенціалів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей в єдиний економічний макрорегіон для досягнення конкретних цілей в економіці, інфраструктурній політиці і в управлінській сфері», – заявив Колесніков.

Лідер партії «Україна-наш дім» переконаний, що необхідно робити ставку на медичний та бізнес-туризм, адже це дозволить не прив'язуватися до літнього періоду.

Він також зазначив, що цей напрямок вимагає вкладень для реклами – в першу чергу міжнародної. На думку Колеснікова, це дозволить Причорноморському регіону успішно конкурувати з курортами Угорщини та Болгарії.

В рамках проекту передбачається і єдина інфраструктурна мережа, і єдина концепція розвитку агросектору - на основі збільшення доданої вартості продукції. Адже одна справа – виростити і продати зерно, а інша – продати продукцію з високим ступенем переробки. Впровадження даної програми дозволить за короткий час – до 2025 року – подвоїти надходження до місцевих бюджетів, а до 2030 року – потроїти.

В ході обговорення розвитку перспективи Чорноморського регіону Борисом Колесніковим була висловлена ініціатива про створення спонсорського комітету з підготовки заявки на проведення Літніх Олімпійських ігор в Одесі в 2036-му році.

«Як показує досвід, всі Олімпіади до змагань в Лос-Анджелесі (1984 рік) були збитковими. Все змінилося тільки тоді, коли всі повноваження передали приватному бізнесу. Тільки тоді Олімпіади почали приносити дохід і розвиток для тих регіонів, які їх проводили. Яскравим прикладом в даному випадку є Барселона. Столиця Каталонії до Олімпійських ігор і після – просто два різних міста. Барселона отримала величезні інвестиції і тепер є одним з найбільш відвідуваних і впізнаваних європейських курортів. Такий масштабний інвестиційний проект забезпечить успішний розвиток і зайнятість на багато десятиліть вперед», – упевнений лідер партії «Україна – наш дім».

Підводячи підсумок, Борис Колесніков зазначив, що немає нічого неможливого, необхідний лише, професійний підхід.

«Ми чітко бачимо напрямки, які можна розвивати в Чорноморському регіоні. Наша команда має намір просувати цю ідею, зустрічатися з чиновниками, дискутувати, домагатися. Ми знаємо, як можна за короткий час домогтися відчутних результатів. Головне - вірити в те, що ці цілі досяжні!», – резюмував політик.

Джерело: Уніан