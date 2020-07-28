  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі пройшли виставки собак

    • Розсилка
    В Одесі пройшли виставки собак

    Виставки собак «Біла акація- 2020» і «Золотий берег - 2020» зібрали 150 представників з різних міст України

    25-26 липня 2020 року в першому міському центрі спортивного дресирування «Догтаун» проходили виставки собак FCI-2хCACIB «Біла акація-2020» і «Золотий берег-2020».

    У перший день на виставці було зареєстровано понад 600 собак різних порід, у другій - близько 550.

    За підсумками проведення виставки експертне журі визначило кращих представників кожної породи, а також кращих з кращих собак виставок. Хендлерам цих собак були вручені «Кубки мера».

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак
    В Одесі пройшли виставки собак

    За результатами першого дня виставки «Кубок мера» вручений:

    • I місце - басенджі, хендлер - Ігор Хом'як (м. Миколаїв);
    • II місце - дратхаар, хендлер Олена Ходоско (м. Київ);
    • III місце - королівський пудель, хендлер - Ірина Ананченко (м. Одеса).

    У другий день «Кубок мера» отримали:

    • I місце – вест-хайленд-вайт-тер'єр, хендлер - Ірина Москалюк (м. Київ),
    • II місце - бернський зенненхунд, хендлер - Олександр Чарвінський (м. Луцьк);
    • III місце - королівський пудель, хендлер - Ірина Ананченко (м. Одеса).

    Одеса виставка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ