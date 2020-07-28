В Одесі пройшли виставки собак
Виставки собак «Біла акація- 2020» і «Золотий берег - 2020» зібрали 150 представників з різних міст України
25-26 липня 2020 року в першому міському центрі спортивного дресирування «Догтаун» проходили виставки собак FCI-2хCACIB «Біла акація-2020» і «Золотий берег-2020».
У перший день на виставці було зареєстровано понад 600 собак різних порід, у другій - близько 550.
За підсумками проведення виставки експертне журі визначило кращих представників кожної породи, а також кращих з кращих собак виставок. Хендлерам цих собак були вручені «Кубки мера».
За результатами першого дня виставки «Кубок мера» вручений:
- I місце - басенджі, хендлер - Ігор Хом'як (м. Миколаїв);
- II місце - дратхаар, хендлер Олена Ходоско (м. Київ);
- III місце - королівський пудель, хендлер - Ірина Ананченко (м. Одеса).
У другий день «Кубок мера» отримали:
- I місце – вест-хайленд-вайт-тер'єр, хендлер - Ірина Москалюк (м. Київ),
- II місце - бернський зенненхунд, хендлер - Олександр Чарвінський (м. Луцьк);
- III місце - королівський пудель, хендлер - Ірина Ананченко (м. Одеса).