В Одесі пройшли виставки собак



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Виставки собак «Біла акація- 2020» і «Золотий берег - 2020» зібрали 150 представників з різних міст України

25-26 липня 2020 року в першому міському центрі спортивного дресирування «Догтаун» проходили виставки собак FCI-2хCACIB «Біла акація-2020» і «Золотий берег-2020».

У перший день на виставці було зареєстровано понад 600 собак різних порід, у другій - близько 550.

За підсумками проведення виставки експертне журі визначило кращих представників кожної породи, а також кращих з кращих собак виставок. Хендлерам цих собак були вручені «Кубки мера».

За результатами першого дня виставки «Кубок мера» вручений:

I місце - басенджі, хендлер - Ігор Хом'як (м. Миколаїв);

II місце - дратхаар, хендлер Олена Ходоско (м. Київ);

III місце - королівський пудель, хендлер - Ірина Ананченко (м. Одеса).

У другий день «Кубок мера» отримали:

I місце – вест-хайленд-вайт-тер'єр, хендлер - Ірина Москалюк (м. Київ),

II місце - бернський зенненхунд, хендлер - Олександр Чарвінський (м. Луцьк);