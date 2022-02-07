Одеська мерія показала, як просуваються роботи з відкриття музею Жванецького

Ремонт будівлі, де колись жив та працював сатирик, вже на фініші

Завершити перший етап проєкту планують до дня народження Жванецького, 6 березня

До відкриття експозиції у музеї-квартирі Михайла Жванецького залишилося менш ніж місяць. Ремонт будівлі, де колись жив та працював сатирик, вже на фініші. Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

«Наразі завершені всі роботи зі зміцнення фундаменту та приміщень двоповерхової споруди, виконано заміну покрівлі та розведення всіх комунікацій й мереж. Проводяться внутрішні оздоблювальні роботи в приміщеннях другого поверху, після чого будівельники зможуть розпочати відновлення веранди, де любив працювати Михайло Жванецький», – розповіли у пресслужбі.

Також у планах благоустрій території будинку на Старопортофранківській, 133 – працівники вже підрізали дерева, замостили двір плиткою та незабаром встановлять водорозбірну колонку, яка раніше була майже у всіх одеських дворах. Паралельно проводиться реставрація меблів сатирика та інших його особистих речей для експозиції.

Завершити перший етап проєкту планують до дня народження Жванецького, 6 березня, а далі перейдуть до другого – оздоблення приміщень першого поверху, де планують розмістити сувенірну крамницю.

Нагадаємо, відомий письменник-сатирик і виконавець своїх творів Михайло Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі. Останні роки жив в Росії, там і помер 6 листопада 2020. Йому було 86 років.

У 1999 році він отримав звання народного артиста України, а вже за два роки став заслуженим діячем мистецтв Росії. .

Міністерство культури України внесло його в «білий список» виконавців, які підтримують територіальну цілісність України. У березні 2014 року Жванецький підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.