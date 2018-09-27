В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
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Роботи планується завершити до кінця року
В Одесі реставрують пам'ятку архітектури на Приморському бульварі, 8, більш відому як півциркульна будівля. Наразі тут проводяться ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі.
Покрівельні роботи на півциркульній будівлі знаходяться на завершальному етапі. При їх проведенні була виконана заміна шиферного і залізного покриттів, які прийшли в непридатність.
Паралельно проводяться фасадні роботи, під час яких уже відновлені і підготовлені гладкі поверхні стін під фарбування. Колірна гама фасаду півциркульної будівлі на Приморському бульварі, 8 буде відповідати півциркульній будівлі на Приморському бульварі, 7.
Триває реставрація елементів ліпного декору фасаду. Також під час проведення робіт планується виконати ремонт огорож балконів і плит балконів, замінити дахове залізо на карнизах.
Роботи планується завершити до кінця поточного року.
Також в Одесі проводяться ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель на вул. Пушкінській, №№ 1,2,4 і 5.