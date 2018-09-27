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    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі

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    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі

    Роботи планується завершити до кінця року

    В Одесі реставрують пам'ятку архітектури на Приморському бульварі, 8, більш відому як півциркульна будівля. Наразі тут проводяться ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі. 

    Покрівельні роботи на півциркульній будівлі знаходяться на завершальному етапі. При їх проведенні була виконана заміна шиферного і залізного покриттів, які прийшли в непридатність. 

    Паралельно проводяться фасадні роботи, під час яких уже відновлені і підготовлені гладкі поверхні стін під фарбування. Колірна гама фасаду півциркульної будівлі на Приморському бульварі, 8 буде відповідати півциркульній будівлі на Приморському бульварі, 7. 

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    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі
    В Одесі реставрують півциркульну будівлю на Приморському бульварі

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    Триває реставрація елементів ліпного декору фасаду. Також під час проведення робіт планується виконати ремонт огорож балконів і плит балконів, замінити дахове залізо на карнизах. 

    Роботи планується завершити до кінця поточного року. 

    Також в Одесі проводяться ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель на вул. Пушкінській, №№ 1,2,4 і 5. 


    Будинок №8 на Приморському бульварі (будинок Завадовського) побудували в кінці 30-х років XIX століття за проектом відомих архітекторів Авраама Мельникова і Франца Боффо. З 1833 року в ньому розташовувався готель «Петербурзький», у якому в різні роки жили художник К.П. Брюллов; літератор В. Г. Бєлінський; угорський композитор і піаніст Ференц Ліст; американський письменник Марк Твен; французька актриса Сара Бернар й італійський співак Енріко Карузо. 
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