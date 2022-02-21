В Одесі родичі ув’язнених мітингують під колонією проти знущань та порушення прав

Люди принесли на мітинг фотодокази знущань над в'язнями

Учасники імпровізованого мітингу протестують проти свавілля виправної системи щодо ув'язнених

Під Південною виправною колонією №51 в Одесі проходить акція протесту родичів і близьких ув'язнених проти порушення прав і свобод, повідомляє «Уніан».

За підрахунками журналістів, їх зараз близько тисячі осіб, люди продовжують приходити.

Учасники імпровізованого мітингу протестують проти свавілля виправної системи щодо ув'язнених. Йдеться про порушення базових людських прав і свобод, негідних умов утримання, тортур з боку правоохоронних органів і персоналу виправної установи.

Присутні під в'язницею тримають плакати з гаслами «Зупиніть насильство над ув'язненими», «Ув'язнені – теж люди», «Припиніть вбивати наших дітей», «Стоп насильству», «Влада, народ бунтує» і наполягають на негайному виправленні ситуації. Люди показують фотографії побитих родичів, які постраждали від свавілля не тільки в Одеській колонії, а й в інших виправних установах.

Близькі ув'язнених обіцяють зробити акцію безстроковою, вимагають прибуття міністра юстиції Дениса Малюськи і омбудсмена Людмили Денисової. Активісти звертаються до президента України Володимира Зеленського з вимогою втрутитися і почути доведених до відчаю свавіллям і злочинними діями влади людей.

Раніше, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору Кропивницької виправної колонії №6 у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат.

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