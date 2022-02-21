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    В Одесі родичі ув’язнених мітингують під колонією проти знущань та порушення прав

    Люди принесли на мітинг фотодокази знущань над в'язнями - В Одесі родичі ув’язнених мітингують під колонією проти знущань та порушення прав
    Люди принесли на мітинг фотодокази знущань над в'язнями
    фото: unian.ua

    Учасники імпровізованого мітингу протестують проти свавілля виправної системи щодо ув'язнених

    Під Південною виправною колонією №51 в Одесі проходить акція протесту родичів і близьких ув'язнених проти порушення прав і свобод, повідомляє «Уніан».

    За підрахунками журналістів, їх зараз близько тисячі осіб, люди продовжують приходити.

    Учасники імпровізованого мітингу протестують проти свавілля виправної системи щодо ув'язнених. Йдеться про порушення базових людських прав і свобод, негідних умов утримання, тортур з боку правоохоронних органів і персоналу виправної установи.

    Присутні під в'язницею тримають плакати з гаслами «Зупиніть насильство над ув'язненими», «Ув'язнені – теж люди», «Припиніть вбивати наших дітей», «Стоп насильству», «Влада, народ бунтує» і наполягають на негайному виправленні ситуації. Люди показують фотографії побитих родичів, які постраждали від свавілля не тільки в Одеській колонії, а й в інших виправних установах.

    Близькі ув'язнених обіцяють зробити акцію безстроковою, вимагають прибуття міністра юстиції Дениса Малюськи і омбудсмена Людмили Денисової. Активісти звертаються до президента України Володимира Зеленського з вимогою втрутитися і почути доведених до відчаю свавіллям і злочинними діями влади людей.

    Раніше, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору Кропивницької виправної колонії №6 у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат.

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    Теги: Одеса СІЗО протест активісти в'язниця влада
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    В Одесі родичі ув’язнених мітингують під колонією проти знущань та порушення прав