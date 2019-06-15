В Одесі СБУ викрила організоване угруповання торгівців зброєю (фото)



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Фото: ssu.gov.ua

Двох учасників угруповання затримали під час спроби продажу автомату, гвинтівки Браунінг, яка перебувала у розшуку у зв’язку із викраденням, та двох бойових гранат РГО і РГД-5

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу засобів ураження блокували в Одесі діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на збуті вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили раніше судимі за скоєння тяжких злочинів мешканці Одеської та Миколаївської областей.

Зловмисники скуповували незаконно одержану зброю для збуту представникам кримінальних кіл. Співробітники СБУ задокументували факт реалізації фігурантами провадження засобів ураження.

Правоохоронці затримали двох учасників угруповання в Одесі під час спроби продажу автомату, гвинтівки Браунінг, яка перебувала у розшуку у зв’язку із викраденням під час квартирної крадіжки, та двох бойових гранат РГО і РГД-5 із запалами до них.

Наразі двом затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій.

Заходи з викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом прокуратури.