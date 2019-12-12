Завершено демонтаж аварійної стіни на місці трагедії на Троїцькій



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Аварійна стіна будівлі по вулиці Троїцькій, 25 повністю демонтована

Після пожежі в шестиповерховому будинку - пам'ятці архітектури, розташованому по вул. Троїцькій, 25 (ріг вул. Пушкінської), виникла загроза обвалення аварійної стіни дворового флігеля будинку. Це заважало проведенню аварійно-рятувальних робіт і пошуку зниклих без вести.

8 грудня 2019 року за дорученням Одеського міського голови Геннадія Труханова управління капбудівництва Одеської міськради привернуло фахівців для обстеження і підготовки проектних пропозицій по демонтажу аварійної стіни дворового флігеля.

9 грудня після затвердження запропонованого проектного рішення почалися всі підготовчі роботи для демонтажу стіни. У дворі будинку були встановлені понад 700 дерев'яних піддонів, на які поклали понад дві тисячі тюків з сіном для амортизації падаючих уламків.

Роботи з демонтажу стіни почалися 10 грудня. Сьогодні, 11 грудня 2019 року, о 12:30 вони виконані в повному обсязі. Оформлений акт про виконані демонтажні роботи переданий керівництву ДСНС в Одеській області для продовження аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Перед початком робіт жителів прилеглого до місця трагедії будинку по вул. Троїцькій, 23 відселили.

Коментар головного інженера управління капітального будівництва Одеської міськради Василя Нікітенко.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

У ході проведення пошукових робіт було виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 6 осіб не ідентифіковано). Всього внаслідок пожежі загинуло 12 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 9 осіб.