Замість в’язниці – читання літератури: в Одесі засудили чоловіка за проросійські пости

Чоловік розповсюдив в Інтернет-мережі заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу України

Приморський районний суд Одеси зобов'язав чоловіка читати українську літературу за розповсюдження антиукраїнських постів. Про це йдеться у вироку суда.

Встановлено, що чоловік у березні розповсюдив в Інтернет-мережі публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу України. Також він розповсюдив у загальнодоступній соціальній Інтернет-мережі «Одноклассники» заклики до насильницької зміни меж території України тощо.

У судовому засіданні він визнав себе винним у повному обсязі, у вчиненому розкаюється, після побаченого під Києвом (звірствах військових РФ) самостійно видалив публікації та допомагав медикаментами для ЗСУ.

Його визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 109 КК України, та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без конфіскації майна, але звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на 3 роки.

В той же час на нього покладено обов`язки. Зокрема, прочитати твори Сергія Плохія «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності» та Романа Іваничука «Орда».