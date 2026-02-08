Атака на Одесу: рятувальники показали кадри пожежі на підприємстві

Пожежа на підприємстві в Одесі

Вогнеборці загасили займання

У ніч на неділю, 8 лютого, Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву ДСНС.

Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками фото: ДСНС

Постраждалих на місці події немає.

На щастя, постраждалих немає. pic.twitter.com/hUWao8JssR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 8, 2026

Станом на ранок рятувальники приборкали займання. До ліквідації пожежі були залучені 67 осіб та 17 одиниць техніки.

Пожежа на підприємстві в Одесі фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого Росія атакувала Одесу безпілотниками. Пошкоджено промисловий об'єкт. Також вибуховою хвилею вибито вікна в релігійній споруді. У житловому фонді також наявні мінімальні пошкодження.

Крім того, в ніч на 8 лютого російські окупанти атакували один із мікрорайонів Чугуєва, що на Харківщині. Для чергового удару по мирному місту ворог застосував ударний безпілотник.

До слова, пізно ввечері 7 лютого, близько 23:10, окупаційні війська завдали чергового удару по житлових кварталах Херсона. Під ворожим вогнем опинився Корабельний район міста, який росіяни атакували з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали три жінки. Двох потерпілих, віком 86 та 44 роки, госпіталізували.