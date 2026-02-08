Головна Одеса Новини
Атака на Одесу: рятувальники показали кадри пожежі на підприємстві

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Атака на Одесу: рятувальники показали кадри пожежі на підприємстві
Пожежа на підприємстві в Одесі
фото: ДСНС

Вогнеборці загасили займання

У ніч на неділю, 8 лютого, Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву ДСНС.

Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками
Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками
фото: ДСНС

Постраждалих на місці події немає.

Станом на ранок рятувальники приборкали займання. До ліквідації пожежі були залучені 67 осіб та  17 одиниць техніки.

Атака на Одесу: рятувальники показали кадри пожежі на підприємстві фото 1
Пожежа на підприємстві в Одесі
Пожежа на підприємстві в Одесі
фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого Росія атакувала Одесу безпілотниками. Пошкоджено промисловий об'єкт. Також вибуховою хвилею вибито вікна в релігійній споруді. У житловому фонді також наявні мінімальні пошкодження. 

Крім того, в ніч на 8 лютого російські окупанти атакували один із мікрорайонів Чугуєва, що на Харківщині. Для чергового удару по мирному місту ворог застосував ударний безпілотник. 

До слова, пізно ввечері 7 лютого, близько 23:10, окупаційні війська завдали чергового удару по житлових кварталах Херсона. Під ворожим вогнем опинився Корабельний район міста, який росіяни атакували з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали три жінки. Двох потерпілих, віком 86 та 44 роки, госпіталізували.

